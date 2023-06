Lana Jurčević obline koje su bile predmet skandala opet izložila pogledima, a onda pokazala razliku između Instagrama i stvarnosti!

Lana Jurčević nasmijala je obožavatelje snimkama na kojima je pokazala kako izgleda nakon svojih koncerata.

Pjevačica Lana Jurčević nastupila je u slovenskoj Kostrivnici, a nakon koncerta se oglasila na svojem profilu na Instagramu.

Objavila je niz fotografija i snimki na kojima se pohvalila svojim seksi izdanjem za nastup, a pokazala je i kako je izgledala nakon koncerta.

"Instagram vs. reality", napisala je, pa je ukazala na zadnja dva videa u galeriji, od kojih joj na jednom treba pomoć u hodanju, a na drugom je pokazala stopala koja su natekla od štikli. "Hvala, Kostrivnica, za sinoć! Ja u krevet volim ići strgana, a volim i da vi zaspite ko bebe jer onda znam da je to bilo TO! P. S. OK, malo smo karikirali, ali noge su mi otpale, mogu u šlapama nastupati nekad?" napisala je Lana, a objavom je mnoge nasmijala.

"Točno tako nakon izlaska", "Nosiš li što ispod te haljine?", "Ti si kraljica i goriš", "Bože, koliko si slatka", "Fantastična žena", pisali su joj obožavatelji, a bilo je i nekih koji su uživali u pogledu na njezina stopala.

Lana je nedavno došla u središte pozornosti nakon što je u javnost izašao videozapis prolaznice koja joj je iza leđa komentirala kako je debela, a snimka je postala hit te potaknula rasprave i educiranje o temi komentiranja tuđeg izgleda i brige o svom tijelu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zbog ove haljine teško je našu divnu glumicu gledati u oči, a nemoguće je reći i da slavi 50. rođendan i ovako izgleda!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Evo kako se Rozga pobrinula da svi oko nje padnu u drugi plan, nije ju uspjela zasjeniti ni zgodna mlađa kolegica!