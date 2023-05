Lani Jurčević javila se žena koju je snimila kako je vrijeđa, objavila je njezinu poruku: "Ja sam postigla što sam htjela!"

Lana Jurčević a Instagramu je podijelila poruku koju je dobila od žene koju je snimila dok je komentirala njezin izgled.

Pjevačica Lana Jurčević doživjela je neugodnu situaciju na druženju s obožavateljima u Zagrebu, koju je zabilježila na kameri.

Pogledaj i ovo neka nova lana! Lana Jurčević nakon drastične promjene imidža i uživo pokazala transformaciju o kojoj svi imaju nešto reći!

Lana je na svojem profilu na Instagramu objavila snimku u kojoj joj jedna prolaznica za leđa govori da je debela, a sada je otkrila da joj se ta žena javila.

"Svi koji brinete što je rečeno u njemu, ne brinite. Moja plesačica je čula izgovorene riječi, a i javila se osoba iz videa", napisala je Lana pa je podijelila i poruku koju je dobila od žene koja ju je vrijeđala.

"Ljudi moji, ja sam postigla što sam htjela, a vi uživajte u svom životu, kao i ja u svom. Ljubim vas", napisala joj je.

Lana se zatim zahvalila obožavateljima na komentarima podrška te je isključila komentare ispod videa koji je izazvao pravu pomutnju.

"Hvala na nevjerojatnoj želji da me branite i količini ljubavi i privrženosti koju mi pokazujete. Na tome sam vam zahvalna do neba i uvijek ću biti, ali nećemo vraćati istom mjerom. Ugasit ću komentare na tom videu. Ni ja se ne osjećam dobro kad vidim neke stvari. Kad sam rekla nježnost: to što smo mi javne osobe ne znači da smo kante za smeće i da je nama dozvoljeno raditi što god tko hoće... Prošla su vremena kad smo se s tim mirili. Ovaj video treba biti podsjetnik da ne komentiramo tuđi izgled, o kome god se radilo, jer mi nismo naše tijelo. Naša vrijednost se ne određuje po konfekcijskom broju. Hajdemo djecu učiti nekim boljim stvarima i hajdemo mi biti bolji", poručila je Lana u pričama na svojem profilu na Instagramu.

Pjevačica je prošle godine u IN magazinu izjavila kako ima puno više samopouzdanja nego prije.

"Jesam li ja imala ovo samopouzdanje prije pa ni pet godina, ni deset, ni petnaest? Takvo kakvo imam sada, ali puno je tu i rada na sebi i samodokazivanja, puno je tu nekih faktora. Mene danas ne određuje imam li 55 ili 75 kila, imam li prišt nasred čela. Tako mi je svejedno što tko misli, bitno da sam ja dobro sa sobom", rekla je Lana.

