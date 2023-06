Lana Jurčević pokazala jedan čudan detalj iz svog stana, muški komentari su posebno uočljivi, ali ona im nije ostala dužna!

Pjevačica Lana Jurčević nasmijala je svoje pratitelje na Instagramu posljednjom objavom i prizorom koji je zatekla na svom balkonu.

Pjevačica Lana Jurčević nasmijala je svoje pratitelje na Instagramu fotografijom koju je fotografirala na svom balkonu. Naime, Lana je pokazala spužvu za pranje balkona koja je obrasla biljem, a prizor ju je pošteno nasmijao.

''Umirem od smijeha! Ja ne znam, ali mene ovakve stvari tako razvesele! Pa meni je počeo rasti vrt na spužvi za čišćenje na balkonu!! Hahahahaha! I LOVE IT!! Ima tu i paučine i cijelo životinjsko carstvo… Znači ja ovo NE DIRAM. Puštam da vidim do kud će i do kad će. Čak je i trava na lijevom ćošku počela rast. A balkon ću ribat nečim drugim'', napisala je Lana uz fotografiju.

Ispod objave su se odmah zaredali komentari pratitelja koje je ovaj prizor nasmijao, a neki su joj dali i poslovne ideje.

''Patentiraj ti ovo! Obnovljivi izvori, na kraju krajeva uspjela si uzgojiti vrt iz spužve. Točno ni ne smiješ dirati više, nema ni pranja balkon. By the way ljubomorna sam, ja sam ubila svaku biljku koja mi je ušla u kuću, a tebi rastu i iz spužve, što ti je nafaka'', komentirala je jedna pratiteljica.

''Može, patent! Ja ne znam što je, ali zadnja 3 mjeseca mi je sve propupalo. Čak i orhideja koja se nije budila 2 godine, znači džungla na sve strane'', kroz smijeh je odgovorila Lana.

''Znači da često čistiš kao i ja'', nadovezala se pak druga pratiteljica.

''Dugo se nije čistilo'', dodao je i jedan od Laninih pratitelja.

''Treba imati vremena za to'', odgovorila mu je Lana.

A našlo se i još ovakvih komentara kojima baš i nije bilo smiješno.

''Hoće to od prevelike upotrebe...'', ''To se zove nemar'', ''Da si ti ribala ne bi ovo naraslo!'', ali Lana se na komentare nije obazirala.

Ostali su se složili da ova metla izgleda kao ukras i da je se Lana nikako ne bi trebala riješiti.

Podsjetimo, Lana je nedavno došla u središte pozornosti nakon što je u javnost izašao videozapis prolaznice koja joj je iza leđa komentirala kako je debela, a snimka je postala hit te potaknula rasprave i educiranje o temi komentiranja tuđeg izgleda i brige o svom tijelu.

