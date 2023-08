Jedna od naših najljepših glumica pokazala kćer za koju malo tko zna kako izgleda, a razlog je bio posebno okupljanje!

Sanja Vejnović je proslavila 62. rođendan i to u društve kćeri Marte Eve koju je dobila s bivšim suprugom Goranom Mećavom.

Glumica Sanja Vejnović nosi titulu jedne od najljepših u Hrvatskoj, ali i svijetu i svi joj se dive, a sada je pokazala kako izgleda njezina kći Marta Eva s koju je dobila s bivšim suprugom Goranom Mećavom.

Sanja i Marta Eva na zajedničkoj fotografiji nazdravljaju, a glumica je otkrila kako su imale razlog za slavlje, a to je bio njezin 62. rođendan.

"Rođendanske", napisala je kratko uz objavu.

"Sretan rođendan, Sanja", "Sve najljepše vam želim Sanja, sretan rođendan", "Sve naj", "Ženstvena i jedinstvena", "Sretan rođendan i sve najbolje, a najviše zdravlja", "Ma predivna", "Iste", "Kćerka pretekla mamu u ljepoti", poručili su joj pratitelji u komentarima.

Iako su se razveli 2015. godine, Sanja i Goran ostali su u dobrim odnosima i često se zajedno pojavljuju na događajima, a nedavno su na jednom događanju u Zagrebu pozirali fotografima držeći se za ruke i nasmiješeni od uha do uha.

Par je bio u braku 30 godina, a upoznali su se na snimanju filma "O pokojniku sve najljepše" 1984. godine. Zajedno imaju dvoje djece, kćer Martu Evu i sina Andreja.

Inače, Vejnović opravdano slovi za jednu od naših najljepših glumica, a 2012. godine završila je na listi priznate filmske internetske stranice IMDb među najljepšim glumicama svijeta starijima od 40 godina. Ranije ove godine u IN magazinu potvrdila je i da nije imala nikakve estetske zahvate.

"Ne, uopće mi nije ni došlo! To zvuči kao da sam ja protivnik filera. Nisam protivnik, stvarno neka svatko radi što hoće, ali ja nemam potrebu mijenjati svoje lice. Ja svoje lice volim i tu počinje priča. Ja volim svoj oblik usana, nosa, lica, obraza, bora na čelu, bora oko očiju, meni je to sve super. Ja sam si s time zgodnija i šarmantnija i svaka dob nosi svoje. Naravno da s 20 godina nisam imala nijednu boru, s 30 malo, s 40, 50 da... I to je to. To je moj život! Uzalud ti popravci i pretjerana njega ako ti nisi u sebi zadovoljan i to je neka filozofija koju svi ponavljaju, ali je u osnovi točna", kazala je Sanja.

Iza nje je i više od 40 godina bogate karijere, tijekom koje je ostvarila uloge u brojnim domaćim filmskim, televizijskim i kazališnim ostvarenjima.

"Larin izbor", "Kud puklo da puklo" i "Čista ljubav" samo su neke od popularnih serija u kojima smo je imali priliku gledati, a posljednjih se godina posvetila i svojoj drugoj velikoj ljubavi - kuhanju, te je izdala i kuharicu "Iz moje kuhinje, s ljubavlju".

