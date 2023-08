Peco i njegova Silvia našli se u ljubavnim problemima? On je boravio kod majke, a iz jednog razloga više ne nastupaju često zajedno!

Silvia Dvornik i Marko Pecotić Peco jedan su od najpopularnijih splitskih ljubavnih parova, međutim šuška se da je došlo do nevolja u raju.

Splitski ljubavni par Silvia Dvornik i Marko Pecotić Peco dosad su svakim svojim pojavljivanjem u javnosti odavali dojam velike zaljubljenosti, baš kao i objavama na društvenim mrežama, no nedavno su gradom počele kružiti glasine o njihovim prvim problemima.

Naime, Silvia već neko vrijeme radi u butiku jednog našeg modnog brenda, a ona i Peco žive u unajmljenom stanu u blizini Parka mladeži i do nedavno se Splitom pričalo kako su prekinuli zbog financijskih poteškoća jer je on neko vrijeme proveo kod majke. Uz to više ne nastupaju često zajedno s bendom u kojem mu je Silvia prateća pjevačica jer su mu koncerti s 4 Tenora puno isplativiji, prenosi Story.

Ako su problemi između njih i postojali, par je nakon šuškanja objavio zajedničku fotografiju na Instagramu i tako svima dao do znanja da je među njima sve u redu.

Silvia je nedavno sa svojim pratiteljima podijelila fotografiju na kojoj pozira u bikiniju, na licu joj se isticao osmijeh, a poglede je mamio i njezin isklesani trbuh.

Ona je postala poznata široj domaćoj javnosti upravo kada se doznalo za njezinu vezu s Pecom. On je prošle godine javno objavio da se rastaje od supruge Irene nakon 17 godina braka u kojem su dobili dvoje djece, i to upravo zbog plavokose Splićanke.

