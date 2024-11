Robbie Williams priključio se pokretu fanova One Directiona i poziva na rasprave: "Ja sam za"

Robbie Williams iskazao je potporu fanovima grupe One Direction koji traže uvođenje tzv. Liamova zakona.

Robbie Williams započeo je svoju dugu i uspješnu karijeru kao član boybanda Take That i to u vrijeme kada su britanski glazbeni sastavi pokušavali osvojiti tržište u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, njegova slava je došla s velikom cijenom - dugogodišnjom borbom s ovisnošću i mentalnim zdravljem.

Sličnu priču imao je i Liam Payne, nekadašnji član grupe One Direction, čija je smrt 16. listopada šokirala svijet. Nije bila tajna kako se Payne borio s narkoticima i lošim mentalnim zdravljem, što je dovelo i do rasprava o tome kada bi mlade talente trebalo ubaciti u žrvanj glazbene industrije.

Nakon što je mišljenje o ovoj temi imao njegov prijatelj Guy Chambers, svoj obol je dao i Williams, koji je još na početku glazbenog puta One Directiona podržao kolege.

"Siguran sam kako će se u njegovo ime učiniti sve kako bi se situacija poboljšala. Što će to točno biti, još ne znam, ali ja sam za", izjavio je britanski hitmejker za Newstalk. "Vrlo je teško, ulazimo u sivu zonu kako bismo mogli provesti mjere koje bi osigurale pravilnu brigu o ljudima. Znam da se vodi rasprava o tome što i kako napraviti, ali to zahtijeva već osigurana financijska sredstva. To isključuje mlade menadžere i bendove koji sve rade iz stražnjeg dijela kombija – oni nemaju novac potreban za takvu podršku."

I sam Williams zaziva rasprave o ovoj temi: "Dakle, postoji puno tih sivih zona. Treba se pozabaviti time, a kreativni ljudi, poput mene i drugih, trebaju se okupiti kako bi osmislili najbolji način za rješavanje ovog problema u našoj industriji. Svi na planetu danas su neurodivergentni, prošli su kroz traumu, bore se s prihvaćanjem svog djetinjstva ili s pronalaskom svog mjesta u svijetu i da, to je vrlo teško. Čudna su vremena, ali i jako zanimljiva za živjeti."

Još 2021., proučen vlastitim iskustvom Liam je zazivao zaštitu mladih izvođača koji se tek trebaju probiti. Njegove riječi sada su doprle do gotovo 140 tisuća fanova benda One Direction koje je potpisalo peticiju o uvođenju Liamovog zakona, kojim bi se zaštitili mladi pjevači, a svojim intervjuom na njihovu stranu je stao i Robbie Williams.

