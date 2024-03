Prošla je 41 godina od trenutka kad je Brena samu sebe udarila nogom u glavu, mlađim generacijama ova je snimka novi hit na internetu!

Prošla je 41 godina od legendarnog nastupa Lepe Brene na kojem je samu sebe nogom udarila u glavu, prisjetite se ovog urnebesnog trenutka.

Lepa Brena 23. ožujka 1983. godine nastupala je u Mostaru, gdje je na pozornici tijekom izvedbe pjesme "Duge noge za igranje" doživjela nezgodu.

Naime, dok je plesala na pozornici, Brena je toliko jako dignula nogu u zrak da se lupila u glavu i pala na pod. No brzo je ustala i nastavila pjevati kao da se ništa nije dogodilo, a snimka je ostala zauvijek zapamćena u njezinoj karijeri.

Od toga trenutka prošla je 41 godina, a u nastavku pogledajte kako je to izgledalo.

Danas je veliki jubilej, obeležavamo tačno četrdeset godina otkako je Lepa Brena sama sebe šutnula nogom u glavu na koncertu u Mostaru. 🙏 pic.twitter.com/e6cPliaK5d — Amfetaminolohije parody (@amfetaminolohie) March 23, 2023

Čini se kako taj Brenin nastup nikada neće pasti u zaborav jer je dokazano da je iz godine u godinu sve veći i veći hit koji se dijeli na društvenim mrežama.

Prošle godine Brena je i sama podijelila to sjećanje pa nasmijala pratitelje.

''Dragi moji, u veljači i ožujku 1987. godine oborili smo najveći rekord na području bivše Jugoslavije kada smo Slatki greh, naš tadašnji menadžer Raka Đokić i ja imali 31 uzastopni koncert na jednom mjestu! I to do tog momenta nitko nikad nije uradio. Nije neko čudo da smo pjevali više dana nego Sylvie Vartan i Yves Montand u pariškoj Olympiji jer ipak smo mi Jugoslaveni živjeli u jednom okruženju punom ljubavi i duše i to smo razmjenjivali jedni s drugima'', napisala je tada.

