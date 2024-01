Princ Harry u prvom izlasku nakon vijesti o zdravstvenom stanju Kate i Charlesa, stručnjaci mu savjetuju: ''Bolje da sjedne na avion i ode u Britaniju...''

Princ Harry viđen je u javnosti prvi put nakon što se zdravstveno stanje Kate Middleton i kralja Charlesa pogoršalo, stručnjaci mu savjetuju da bi trebao otići u Britaniju.

Princ Harry viđen je u javnosti prvi put nakon što su svijet zabrinule vijesti o zdravstvenom stanju kralja Charlesa i Kate Middleton. Iako se o njima nije ništa oglašavao, Harry je počast odao jednom drugom članu obitelji, svojoj majci princezi Diani.

Naime, Harry je prisustvovao gala-večeri u Los Angelesu gdje je primio nagradu za živuću legendu zrakoplovstva zbog svog letačkog iskustva u vojsci.

Nagradu je na pozornici preuzeo od glumca Johna Travolte koji se svojevremeno družio s princezom Dianom, a on je se na dodjeli i prisjetio te spomenuo njihov ples u Bijeloj kući 1985. o čemu više možete pročitati OVDJE.

''Imao sam samo godinu dana kad si plesao s mojom mamom u Bijeloj kući, a pogledaj nas sada'', rekao je Harry Travolti.

Na događanje je princ stigao bez supruge Meghan Markle, a kako pišu strani mediji, ona je ostala kod kuće jer su im se djeca razboljela.

Congratulations #PrinceHarry on being inducted to Living Legends of Aviation Hall of Fame #LivingLegendOfAviationAwards pic.twitter.com/7RBzSsE6c8