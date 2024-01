Severina pokazala tijelo boginje u neobičnom badiću, možete li vjerovati da ima 51 godinu?

Severina Vučković podijelila je još fotografija s Tajlanda, a fanovi su je obasuli komentarima da izgleda kao boginja.

Pjevačica Severina ne skriva koliko uživa na Tajlandu, a sada se pohvalila s još novih fotografija na kojima je pozirala na jednom kamenu.

Dok su iza nje bile poznate stijene i more, Severina se u zanimljivom jednodijelnom badiću smjestila na kamen i naslonila na ruku, a njezini fanovi nisu joj se mogli nadiviti.

''Ženo ti si čudo'', ''Boginjo'', ''Koliko si ti wow'', pisali su joj fanovi.

A ona se u opisu osvrnula na još jedan film i fiktivni lik, Jamesa Bonda.

''Vučković. Severina Vučković. Na ''James Bond otoku'', mjestu gdje se 1974. snimao film 'The Man with the Golden Gun'', napisala je.

Osim svojih fotografija, Severina je pokazala da čak ima i drveni pištolj, a na videozapisu je i glumila kao da puca iz pištolja kao na slavnom filmu.

Inače, Severina je na Tajlandu doživjela svašta novo, a na zasluženi odmor otišla je nakon niza koncerata za pamćenje, onaj posljednji bio je na dočeku nove godine u Kotoru, na koji ju je došlo vidjeti 30 tisuća ljudi.

