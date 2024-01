Severina se prisjetila teških trenutaka u prošlosti: ''Iza sebe sam ostavila nezavršenu školu, a kad sam prekinula s ocem djeteta nitko nije znao''

Severina je otkrila da joj je preseljenje u Zagreb teško palo, a da se uklopi u društvo sate je provela u Kinoteci da ne ispadne glupa.

Pjevačica Severina u velikom intervjuu za Jutarnji progovorila je o počecima svoje karijere i majčinstvu, a posebno se osvrnula na selidbu u Zagreb koja joj je teško pala.

''Kad sam došla u Zagreb, iza sebe sam ostavila nezavršen četvrti razred srednje muzičke i uplakanu majku zbog toga. Svi u Zagrebu su bili stariji od mene. Da ne ispadnem glupa i da bih mogla razgovarati s njima, morala sam ići u Kinoteku i gledati sve Buñuelove filmove. Morala sam znati tko je Jacques Brel, tko je što napisao, nešto slično povijesti glazbe, who is who. Upisala sam se i u plesnu školu Fredi. Govorili su mi da moram biti ambiciozna, iako mi se ta riječ gadila. Ali sam odlučila da to mogu'', rekla je.

''Počela sam pisati iz muke. Bila sam sramežljiva i nisam se htjela nametati, ali moj menadžer mi je donosio gluposti od pjesama koje bi mu slali. I onda sam rekla: ''Aj, daj meni da pišem tekstove'', rekla je i otkrila da je tako nastalo nekoliko njezinih albuma.

''Kad sam pobjegla iz te toksične sredine, ostala sam sama i morala sam pisati sama. I nastala su dva albuma, ''Ja samo pjevam'' i ''Pogled ispod obrva'', gdje sam bila većinska autorica. Najbolja sam kad me pritisnu uza zid. Kad sam u nekomfornoj zoni i kad me podcjenjuju. Kad prođete to, cijeli svijet je vaš. To mi je bila i jest još uvijek prednost. No, iz današnje perspektive, kad sam zrelija, samostalna i slobodna, ponekad mi nedostaje to vrijeme. Taj pritisak, osjećaj da nemam kud, tad najbolje funkcioniram. Kad sam rodila i dogodio se raspad s ocem mog djeteta, nitko za to nije znao, osim Tomice… Samo bližnji su znali što se događa.''

Ljubav prema svom sinu Aleksandru nikad nije skrivala, a vrijeme provedeno s njim poslije koncerata posebno ju opušta.

''On zna da sam ja netko, ali ne zna tko točno. Nikad u kući ne puštam svoje koncerte ni pjesme. Kad imam koncert, odmalena mu govorim da idem raditi. Ne voli biti Severinin sin, on voli da je on. Voli slobodu i u tome ga potičem. Njemu sam mama, cool mama. Gledamo trenutačno seriju ‘Young Sheldon‘, planiramo naš put na zapadnu obalu Amerike za njegov i Tomičin rođendan. Jako je uzbuđen što idemo u Alcatraz, zbog nekog Hanibala (smijeh). A posebno što idemo u Universal Studios. Mislim da svi mi, a posebno djeca, najviše pamtimo kako smo se osjećali negdje. Zato se pobrinem da mu osjećaji uvijek budu lijepi, puni života. Družimo se puno, živimo i putujemo kad god možemo'', rekla je.

Severina je posljednjih nekoliko mjeseci održala niz koncerata za pamćenje, a onaj posljednji bio je na dočeku nove godine u Kotoru, na koji ju je došlo vidjeti 30 tisuća ljudi.

Stoga se odlučila otputovati na odmor, a za destinaciju je odabrala Tajland.

