Isplivali detalji svađe princa Harryja i poznatog glumca, za sve su krive prljave tajne o njemu?

Dominic West i princ Harry bili su dobri prijatelji, čak su zajedno bili na jednoj humanitarnoj ekspediciji, ali onda su stvari pošle po zlu.

Britanski glumac Dominic West progovorio je o detaljima svađe i narušenog odnosa s princem Harryjem, s kojim si je nekada bio dobar prijatelj.

Dominic, koji inače glumi princa Charlesa u petoj i šestoj sezoni Netflixove drame "Kruna", odlučio je otkriti što se točno dogodilo između njih dvojice i zašto si više nisu dobri, gostujući na Times Radiju.

Dominic i Harry inače su bili dobri prijatelji pa su čak zajedno i prepješačili Južni pol 2013. godine za Walking With the Wounded, britansku dobrotvornu organizaciju koja pomaže ozlijeđenim veteranima, no danas više ne razgovaraju.

Naime, na pitanje je li mu Harry ponudio kakav savjet za pripremu uloge princa Charlesa, Dominic je objasnio da njih dvojica više ne komuniciraju.

"Rekao sam previše na jednoj konferenciji za novinare pa nismo razgovarali nakon toga. Mislim da su me pitali kako smo proslavili kad smo stigli na odredište i vjerojatno sam rekao nešto previše", zaključio je Dominic.

On je naime u prethodnim izjavama opisao živahno slavlja nakon ekspedicije, a o čemu je izvijestio ABC News u vrijeme ekskurzije.

"Većina nas, uključujući i Harryja, otišla je na dvodnevno putovanje s islandskim vozačima kamiona koji su sa sobom donijeli ubitačno domaće pivo i dosta toga se popilo", ispričao je tada Dominic.

Uz to je dodao i da su svi pili šampanjac iz protetičkih nogu vojnika ozlijeđenih u Afganistanu i da je Harry pričao proste šale kako bi podigao moral na putovanju, što je bilo dovoljno za kraj njihova prijateljstva.

