Širi se apel za pomoć omiljenom licu s malih ekrana, nakon emotivne objave oglasio se i on: "Samo da ta saga završi..."

Anđelka Mustapić pokrenula je akciju skupljanja novčane pomoći za Kristijana Ugrinu koji se našao u financijskim problemima zbog tuđeg duga.

Naš bivši televizijski voditelj i glumac Kristijan Ugrina danas se rijetko gdje pojavljuje, nakon što se povukao iz javnosti i živi daleko od znatiželjnih očiju.

No 51-godišnji Kristijan, koji je nekad bio omiljeno lice s malih ekrana, ponovno se našao u središtu pozornosti i to nakon što je umirovljena novinarka Anđelka Mustapić na društvenim mrežama objavila apel da mu se pomogne. Naime, on već godinama otplaćuje kredit starije kolegice kojoj je pristao biti jamac, no koja je u međuvremenu preminula, a Kristijan je naslijedio njezin kredit i našao se u financijskim problemima.

"Postoje ljudi koji - i pored svega - ostaju dobri. Takav je naš popularni glumac Kristijan Ugrina. O "njegovom slučaju" javnost je već više puta bila informirana. Samo informirana, jer glumac Ugrina nije dopustio da ga novinari zagrebu ispod kože. Rekao je samo da je svojoj kolegici i supruzi svog omiljenog profesora sa zagrebačke Akademije dramskih umjetnosti dva puta bio jamac 2011. i da je zbog toga dospio u "dužničko ropstvo". Glumica kredit nije vraćala pa je banka redovito, mjesečno, s njegovog bankovnog računa skidala rate, zbog čega je, uz svoj glumački posao, morao raditi štošta: od građevine do raznošenja hrane po gradu. Prije četiri godine glumica je umrla a Ugrina nije više mogao nositi križ (dug) koji mu je ostavila. Sredinom mjeseca banka ga je ovršila zbog, otprilike, 12.000 eura preostalog duga pokojne kolegice. Toliko je do 2020. otplatio od njezinog sveukupnog duga za koji je jamčio. Pokojna glumica, Ugrinova kolegica, bila mi je jedna od najdražih prijateljica a njezin suprug najutjecajniji i najmiliji sugovornik. Glumicu sam upoznala 1983., na bolničkoj postelji kao "otpisanu pacijenticu". Bila je teško, smrtno bolesna, a poslije je, možda posljedično, teško oboljela od poroka, ovisnosti, koja ju je naposljetku, doslovno, koštala života, a vjerujem i njezinog supruga, koji je umro šest godina prije nje. Jako mi je žao što je moja prijateljica - koju sam obožavala zbog njezine svestranosti, vrhunske kreativne inerpretacije, koja je bila veliko ime hrvatskoga glumišta - tako strašno egzistencijalno ugrozila glumca Kristjana Ugrinu, pa i njegovu obitelj, djecu... Nevjerojatno, Kristijan Ugrina nije čak ni ogorčen zbog situacije u koju je dospio, iako sam nema izlaza iz nje. Stoga objavljujem opću uplatnicu, vjerujući da ćemo mu, kao fb zajednica, ispružiti ruku spasa i riješiti ga ovrhe, tereta koji više ne može nositi. I koji je toliko karakteran da ne želi objaviti ime glumice kojoj je bio jamac, na čemu sam mu neizrecivom zahvalna", napisala je Anđelka na svom facebook profilu.

"Da, treba mu pomoći", "Pridružujem se pomoći", "Poslao od srca", "Moja podrška", "Ljudi pomozimo Kristjanu, jednostavno bez “bla bla bla rompe i pompe “! Jedno skromnom gestom vrlo lako možemo kolegi skinuti teret s leđa, vratiti mir, osmijeh i zdravlje! Hvala!Sretan i blagoslovljen Božić svima!", "Šaljem", "Pridružujem se, krećem u akciju", "Podržavam vašu ideju, uplatit ću", "Kako je malo potrebno da se čovjek nađe nad ponorom! I obično su to dobri ljudi koji su spremni pomoći i biti na usluzi! Naravno da ćemo pomoći Kristijanu!

Nama par kava a njemu cijelo bogatstvo u ovoj situaciji", "Idol moga djetinjstva. Budem uplatio koji euro barem", samo su neki od brojnih komentara ljudi koji su se odlučili pomoći Kristijanu.

A nakon svega oglasio se i on te skromno poručio kako je zahvalan na svakoj pomoći i akciji koju je Anđelka pokrenula.

"Zahvalan sam joj jako na tome. Samo da ta saga oko duga završi", izjavio je Kristijan za 24 sata.

Bivši voditelj bio je inače i poznat po braku s glumicom Ksenijom Marinković s kojom je dobio sina Kostu Kaija i kćer Koranu, a od koje se razveo 2005. godine jer je započeo vezu s osam godina mlađom frizerkom Tamarom Pundom.

"Oni se viđaju s njim često, ja se ne viđam, ali obavljamo sve što treba svako svoje i to je to'', priznala je Ksenija jednom prilikom u IN magazinu.

Kristijan je s Tamarom 2010. godine dobio kćer Marijetu i to dvije godine nakon što su stali pred oltar.

