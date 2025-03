Ovo je pjesma s kojom će nas Marko Bošnjak predstavljati na Eurosongu!

Marko Bošnjak u svibnju će predstavljati Hrvatsku na 69. Eurosongu s pjesmom ''Poison Cake''.

Odabrano je tko će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu u švicarskom Baselu.

Marko Bošnjak Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Marko Bošnjak pobjednik je Dore, a više o tome pročitajte OVDJE.

Boje Lijepe Naše branit će pjesmom ''Poison cake''.

Evo i o čemu govori pobjednička pjesma:

It's cool now in the kitchen

That happens when you're bitten

I'm stirring and stirring

Deliciously pouring

And I know you're gonna love this

A better kind of justice

I don't want it burning

One last thing, a sprinkle of my sweet revenge

One last thing, a sprinkle of my sweet revenge

Made you something that I know you'll like

Chocolate-covered sugar and spice

Tasty, tasty, yum, yum, tasty

Candy colours oh so nice

Take a bite of my poison cake, yum

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Take a bite of my poison cake

Been cooking in my cauldron late

You're never ever gonna stay awake

You're going down, down, down

You thought I was a servant slave

But I am just a serpent snake

You better genuflect and pray

You better genuflect and pray

Tingles of poison are hitting your veins

What have you done?

Your words are slurring as you fall down

One last thing, a sprinkle of my sweet revenge

One last thing, a sprinkle of my sweet revenge

Made you something that I know you'll like

Chocolate-covered sugar and spice

Tasty, tasty, yum, yum, tasty

Candy colours oh so nice

Take a bite of my…

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

It's not my fault, I got carried away

I lost control when I started to bake

A dash of death is bitter to swallow

Don't be scared, you'll be buried tomorrow

Poison

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poiѕon cаke

