Marko Bošnjak je pobjednik Dore i ide u Švicarsku na Eurosong!

Hrvatska je izabrala svog predstavnika za 69. Eurosong koji će biti u Švicarskoj, a to je Marko Bošnjak.

U velikom finalu Dore Hrvatska je izabrala svog predstavnika za 69. Eurosong. O pobjedniku je podjednako odlučivao hrvatski i međunarodni žiri i glasovi publike.

Na Eurosong ide Marko Bošnjak s pjesmom ''Poison Cake''.

U finalu smo slušali 16 izvedbi.

1. EoT – Bye, Bye, Bye

Finalnu večer Dore otvorila je grupa EoT s energičnom pjesmom ''Bye, Bye, Bye''

Više o njihovom nastupu pročitajte OVDJE.



2. Natalli – Dom si srcu mom



Prekrasnu baladu ''Dom si srcu mom'' na pozornici glazbenog natjecanja u Opatiji izvela je Natalli.

Više o njenom nastupu pročitajte OVDJE.



3. IVXN – Monopol

Ivan Milić, poznatiji pod umjetničkim imenom IVXN, izveo je pjesmu ''Monopol''.

Više o nastupu saznajte OVDJE.



4. Filomena – Strong

Četvrta po redu na velikoj opatijskoj pozornici nastupila je Filomena s pjesmom "Strong''.

Više o nastupu pročitajte OVDJE.



5. Fenksta – Extra

Reper Fenksta kojega smo gledali i u Supertalentu nastupio je peti. Na pozornicu je donio zarazni ritam svoje pjesme ''Extra''.

Više o tome pročitajte OVDJE.



6. laurakojapjeva – NPC

Laura Sučec ili laurakojapjeva izvela je pjesmu upečatljivog naziva ''NPC''.

Više o nastupu pročitajte OVDJE.



7. Nipplepeople – ZNAK

Na red je došao i nastup dua Nipplepeople. Izveli su pjesmu pod imenom ''Znak''.

Na red je došao i nastup dua Nipplepeople. Izveli su pjesmu pod imenom ''Znak''.



8. Ogenj – Daj, daj

Grupa Ogenj velik je favorit za pobjedu, a energičnim nastupom predstavili su pjesmu ''Daj, Daj''. Publika ih je nakon nastupa nagradila gromoglasnim pljeskom.

Više o nastupu pročitajte OVDJE.

9. Petar Brkljačić – Kraj

Svestrani splitski glazbenik na Dori je otpjevao pjesmu ''Kraj''.

Svestrani splitski glazbenik na Dori je otpjevao pjesmu ''Kraj''.

10. Matt Shaft – Welcome to the Circus

Pravi cirkus u dvorani u Opatiji izazvao je Matt Shaft, koji je izveo svoju pjesmu ''Welcome to the Circus''.

Pravi cirkus u dvorani u Opatiji izazvao je Matt Shaft, koji je izveo svoju pjesmu ''Welcome to the Circus''.



11. Marko Škugor – Šta da Boga molim ja

Prekasnu baladu ''Šta da Boga molim ja'' otpjevao je Marko Škugor.

Više o njegovom nastupu pročitajte OVDJE.



12. Magazin – AaAaA

Na red je došao i na velike favorite ovog natjecanja. Grupa Magazin izvela je pjesmu ''AaAaA''.

Na red je došao i na velike favorite ovog natjecanja. Grupa Magazin izvela je pjesmu ''AaAaA''.



13. Marko Bošnjak – Poison Cake

Još jedan favorit, Marko Bošnjak, predstavio se publici u finalu Dore.

Zapjevao je ''Poison Cake'', a više o nastupu pročitajte OVDJE.



14. Marko Tolja – Through the Dark

Na pozornicu Dore je izašao i Marko Tolja. Zapjevao je emotivnu pjesmu ''Through the Dark''.

Na pozornicu Dore je izašao i Marko Tolja. Zapjevao je emotivnu pjesmu ''Through the Dark''.



15. LELEK – The Soul of My Soul

Peteročlani sastav LELEK donio je zvukove inspirirane hrvatskim melosom na pozornicu Dore u Opatiji.

Publika ih je nekoliko puta tijekom nastupa podržala gromoglasnim ovacijama.

Više o nastupu pročitajte OVDJE.



16. Luka Nžetić – Južina

Pjesmu ''Južina'' izveo je Luka Nižetić.

Baby Lasagna najavljen je za finale Dore, a on je zakazao nastup daleko od Hrvatske!

Tijekom prebrojavanja glasova puštena je snimka Lasagne koja je nastala u Opatiji nekoliko dana prije nego što je otišao na turneju.

Finale Dore je top tema na društvenim mrežama.

Reakcije na nastup Magazina

Poznati Hrvati okupili su se na finalu Dore.

Iznenađenje u finalnom nastupu favoritkinja, odlučile su se na promjenu.

Neočekivan trenutak tijekom prijenosa Dore sve je zbunio.

