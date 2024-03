Poznati Hrvati tužnih lica na komemoraciji za Kostadinku Velkovsku, Jacques Houdek joj je posvetio i posebnu pjesmu

komemoracija za Kostadinku Velkovsku održana je u zagrebačkom kazalištu Kerempuh, a počast su joj došli odati brojni poznati prijatelj i kolege kao i članovi obitelji.

U zagrebačkom Kazalištu Kerempuh održana je komemoracija za preminulu glumicu Kostadinku Velkovsku, čiji je posljednji ispraćaj bio održan prije tjedan dana na Mirogoju.

U čast Kostadinki na komemoraciji je zapjevao Jacques Houdek koji je uz pratnju harmonike i violine otpjevao makedonsku pjesmu "Zajdi, zajdi, jasno sonce".

Od legendarne glumice posljednji su se put došli pozdraviti njezini brojni kolege i prijatelji, među kojima su bili Tarik Filipović, Filip Detelić, Mia Begić, Vesna Škare Ožbolt, Duško Ljuština, Ana Maras Harmander, Ksenija Prohaska i drugi.

Pogledaji ovo inMagazin Snažna i odvažna na pozornici, ali i u životu: Lik i djelo Kostadinke Velkovske pamtit će se zauvijek!

Kostadinka je preminula u 76. godini života nakon kratke i teške bolesti kako je pisalo na njezinoj osmrtnici, a prošle je godine objavljeno kako je doživjela moždani udar i zbog benignog je tumora na mozgu bila u teškom stanju.

"Imala je dren u glavi mjesec i pol, jako je krvarila. Sad ima trajno oštećenje mozga. U početku su liječnici mislili da zbog siline moždanog udara i obilnog krvarenja neće preživjeti. Ali mama je borac, uspjela je doći do stabilnog stanja. Maknuli su je s respiratora, kisika, maknuli su i dren iz glave. Fizički je dobro, koliko to može biti od ležanja. Stabilno je, ali počela je mršavjeti i sad to može trajati. Najveći problem je ležanje i što imunitet može prestati funkcionirati. Ne daj Bože da navuče neku upalu, bakteriju..., to je vrlo teško liječiti", rekao je tada njezin sin Nikola Podkrajac.

Pogledaji ovo Celebrity Brojni poznati Hrvati po posljednji put oprostili su se od Kostadinke Velkovske, među njima su bili političari, glumci...

Glumici su se pojavila tri tumora, a ona je ranije otkrila da ju ništa ne sputava.

"Privatno me ništa ne sputava, normalno idem u dućan, skuham si, koncentracija mi je dobra, čujem, vidim, mogu zapamtiti tekst i radujem se svemu što će doći. Svakoj novoj ulozi, svakom projektu", otkrila je tada.

Neuništivu Kostadinku život nikad nije mazio. Obilježili su ga prerani odlasci dragih ljudi - najprije sestre, potom oca, zatim supruga te naposljetku majke. Sve boli ova hrabra žena podnosila je uzdignute glave.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Je li ovo pravi razlog razvoda Harisa i Meline Džinović? Nove informacije ne idu u prilog pjevačevim ranijim izjavama!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Pogledajte kako legendarne Thelma i Louise izgledaju 33 godine nakon kultnog filma, jedna od njih suočila se i s velikom holivudskim problemom!