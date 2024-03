Pogledajte kako legendarne Thelma i Louise izgledaju 33 godine nakon kultnog filma, jedna od njih suočila se i s velikom holivudskim problemom!

Geena Davis i Susan Sarandon utjelovile su Thelmu i Louise u kultnom filmu iz 1991. godine, a sada ih je ujedinio događaj 90s Con.

Zvijezde filma "Thelma i Louise", glumice Geena Davis (68) i Susan Sarandon (77) za vikend su se zajedno pojavile na događaju 90s Con u Connecticutu.

I 33 godine nakon što su utjelovile najbolje prijateljice u kultnom filmu Ridleyja Scotta Davis i Sarandon ostale su jako bliske, što su pokazale i na događaju na kojem se slavila popularna kultura 90-ih godine prošlog stoljeća, koji je okupio i brojne druge zvijezde koje su obilježile to desetljeće.

Legendarne Thelma i Louise za tu su se prigodu i modno uskladile u potpuno crnim izdanjima, a obje su oduševile izgledom.

Davis i Sarandon tijekom godina često su se pojavljivale zajedno u javnosti, a 30. obljetnicu filma koji ih je proslavio obilježile su i strastvenim poljupcem u usta.

Zanimljivo je i da je film trebao dobiti bizarni nastavak u kojem bi se Thelma i Louise vratile iz mrtvih, a poznato je i zašto se ipak nije snimio.

"Nisam to mogla razumjeti. Bila je to jako loša ideja. Trebale smo glumiti duhove koji s neba gledaju na Zemlju i pomažu ženama koje su se našle u lošim obiteljskim odnosima", ispričala je Sarandon 2021. godine u talk showu "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", a tada je otkrila i da je odbila snimiti nastavak iako su joj, kako je otkrila, nudili golem honorar.

Davis je prije nekoliko godina progovorila i o jednom velikom problemu u Hollywoodu, s kojim se i sama suočila.

"Nisam dobila ulogu u jednom filmu jer je glavni glumac smatrao da sam prestara da mu glumim partnericu, a bila sam 20 godina mlađa od njega", prisjetila se Geena 2022. u podcastu "Allison Interviews", no nije htjela otkriti o kojem je glumcu riječ.

"U Hollywoodu su žene a na vrhuncu u svojim 20-ima i 30-ima, a muškarci u 40-ima i 50-ima. Kako bi djelovali mlađi nego što jesu, glumci se vole okružiti puno mlađim kolegicama, pa zato glumice nakon 40. godine dobivaju sve manje uloga", istaknula je tada.

No zato Brad Pitt nije imao nikakvih problema s tim što je Geena starija od njega sedam godina kada su 1991. snimili vruće scene za film "Thelma i Louise", u kojem je on utjelovio mladića J. D.-ja. Brad je tada bio na početku karijere i Geeni se odmah dopao, a iako je redatelj inzistirao da scene seksa umjesto nje snimi dvojnica, ona ga uspjela nagovoriti da ih ipak odradi sama.

Kako legendarne Thelma i Louise izgledaju danas i koliko su se promijenile od tih uloga, pogledajte u galeriji.

