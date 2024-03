Brojni poznati Hrvati po posljednji put oprostili su se od Kostadinke Velkovske, među njima su bili političari, glumci...

Legendarna glumica Kostadinka Velkovska preminula je u nedjelju, a kolege i prijatelji na zagrebačkom Mirogoju po posljednji su se put oprostili od nje.

Vijest o smrti Kostadinke Velkovske rastužila je domaću javnost i njezine brojne kolege, a posljednji ispraćaj hrvatske kazališne, televizijske i filmske glumice te pjevačice makedonskog podrijetla, održan je u krematoriju na Mirogoju

Pogledaji ovo inMagazin Snažna i odvažna na pozornici, ali i u životu: Lik i djelo Kostadinke Velkovske pamtit će se zauvijek!

Sasvim je sigurno da je Kostadinka ostavila traga, kako u poslovnom smislu, tako i u privatnom, a od nje su se došli oprostiti članovi obitelji, brojni kolege i prijatelji.

Među brojnim licima mogli smo vidjeti i Gorana Grgića, Slavka Juragu, Vesnu Škare-Ožboltu, Borka Perića i druge.

"Preminula u nedjelju 10. ožujka 2024. u 76. godini života nakon kratke i teške bolesti. Ispraćaj drage pokojnice bit će u četvrtak 14. ožujka 2024. godine u 14:00 sati u krematoriju na Mirogoju", pisalo je na osmrtnici i na stranicama zagrebačkog krematorija.

Pogledaji ovo Celebrity Poznati detalji posljednjeg ispraćaja legendarne Kostadinke Velkovske, evo kada će se njezini najbliži od nje oprostiti

Prošle je godine objavljeno kako je Kostadinka doživjela moždani udar, a zbog benignog tumora na mozgu bila je u teškom stanju.

"Imala je dren u glavi mjesec i pol, jako je krvarila. Sad ima trajno oštećenje mozga. U početku su liječnici mislili da zbog siline moždanog udara i obilnog krvarenja neće preživjeti. Ali mama je borac, uspjela je doći do stabilnog stanja. Maknuli su je s respiratora, kisika, maknuli su i dren iz glave. Fizički je dobro, koliko to može biti od ležanja. Stabilno je, ali počela je mršavjeti i sad to može trajati. Najveći problem je ležanje i što imunitet može prestati funkcionirati. Ne daj Bože da navuče neku upalu, bakteriju..., to je vrlo teško liječiti", rekao je tada njezin sin Nikola Podkrajac.

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je Kostadinka Velkovska: Bila je velika glumica, pjevačica i borac, imala je karijeru dugu više od pola stoljeća

Glumici su se pojavila tri tumora, a ona je ranije otkrila da ju ništa ne sputava.

"Privatno me ništa ne sputava, normalno idem u dućan, skuham si, koncentracija mi je dobra, čujem, vidim, mogu zapamtiti tekst i radujem se svemu što će doći. Svakoj novoj ulozi, svakom projektu", otkrila je tada.

Pogledaji ovo inMagazin Ovako je Kostadinka Velkovska govorila u svojem zadnjem intervjuu za IN magazin, nije gubila nadu i imala je velike planove: "To će biti sve u redu!"

Neuništivu Kostadinku život nikad nije mazio. Obilježili su ga prerani odlasci dragih ljudi - najprije sestre, potom oca, zatim supruga te naposljetku majke. Sve boli ova hrabra žena podnosila je uzdignute glave.

