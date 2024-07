Nikki Bohm svoj uspjeh je tražila u Hollywoodu, a sada radi i u Hrvatskoj: ''Najveća razlika je u količini projekata i žanrova''

Nikki Bohm jedna je od članica žirija koja je sudjelovala u polufinalnom procesu nominiranih za ''52. Međunarodnu nagradu Emmy®. Žiriranje je održano u Puli, a za organizaciju selekcijskog procesa izabrana je United Media.

Nikki Bohm je redateljica, glumica, producentica i spisateljica odrasla u Vancouveru i Zagrebu, a trenutačno živi u Los Angelesu. Iza nje su brojna filmska, nagrađivana djela, a njezina specijalnost su jedinstveni likovi u horor i fantasy likovima. Njezin talent tako ju je doveo do prilike da bude jedna od članica žirija tijekom polufinalnog ocjenjivanja u kategoriji Najbolji glumac za ''52. Međunarodnu nagradu Emmy®''.

Ispričala nam je sve o tome, ali i brojnim drugim zanimljivostima iz karijere.

Što za nju znači biti članica žirija na polufinalnom ocjenjivanju kategorije ''Best performance by an actor'' prestižne Međunarodne nagrade Emmy?

''Velika mi je čast biti pozvana u prestižni žiri Međunarodne nagrade Emmy'', kaže.

Što ju motivira da sudjeluje u procesu žiriranja? Kako njezina strast prema televiziji i medijskoj industriji utječe na njezine odluke u žiriranju?

''Jedan od najintrigantnijih dijelova sudjelovanja u žiriju je duboko uranjanje u proces ocjenjivanja radova koji su nam predstavljeni i promatranje kako se svaki projekt razlikuje u stilu, načinu izvedbe i izvrsnosti produkcije. Odluka je obično najteži dio zbog ovih složenih rasprava među članovima žirija i načina na koji svaki član doživljava svaki film ili TV projekt na drugačiji način. Pronaći zajednički jezik može biti izazovno, ali je vrlo ispunjavajuće kada se svi složimo oko izbora za koji osjećamo snažnu podršku. Kao velika ljubiteljica filma, serija i kao netko tko vjeruje u moć vizualnog medija, koji ne samo da zabavlja već i inspirira, dodiruje i educira publiku na različite načine, pri ocjenjivanju tražim i odlučujem o projektima na temelju onoga što ih izdvaja izvan norme, zašto su hrabri, jedinstveni, intrigantni i/ili izvan okvira u načinu na koji su zamišljeni, tijeku priče, likovima i konačno vizualnoj i emocionalnoj izvedbi. Dalje, jako me uzbuđuje vidjeti TV projekte izvedene u kinematografskom stilu, kao što su oni koji koriste film kao okosnicu vizualnog dojma serije, autorski rad kamere, s vrlo nezaboravnim i dobro razvijenim likovima'', objasnila je.

Kako gleda na odgovornost kao članice žirija u promicanju izvrsnosti i kvalitete u TV produkciji?

''Mislim da je jedna od najvažnijih odgovornosti člana žirija iskoristiti ovu priliku da preporuče, usmjere, educiraju i uzbude publiku o projektima koji su ili na visokoj razini industrijskog standarda, ili su revolucionarni, jedinstveni i nude novi pristup izvedbi priče i produkciji'', kaže.

''Za mene osobno, pri ocjenjivanju fokus je na autsajderima i jedinstvenim djelima koja nisu standardna, ali su izvedena u visokoj kvaliteti i umjetničkom industrijskom standardu. Ta djela koja su skriveni dragulji, koja izazivaju, inspiriraju i dodiruju publiku na nove, duboke i revolucionarne načine'', objasnila je.

Koje su ključne vrijednosti koje želi da njezina odluka kao članice žirija odražava u ovom procesu?

''Želim doprinijeti u podizanju visoke razine industrijskog formata u filmu i TV-u, kao i odati počast onim stvarateljima i projektima koji su zaista riskirali, dali svoje srce u projekt i stvorili nevjerojatne priče za našu publiku da uživa, proživi i uči iz njih. Sadržaj koji je inspirativan, ali izveden s nevjerojatnom vještinom i koji će pomoći oblikovati našu budućnost kao kultivirano i umjetnički nastrojeno društvo'', objasnila je.

Koje su ključne odlike koje smatra da definiraju izuzetnu glumicu, i kako te odlike utječu na njezinu procjenu njihovih izvedbi u kategoriji ''Best performance by an actor'' za Međunarodnu nagradu Emmy?

''Izvrsnost u izvedbi i najvažnije, duboka i neprekidna predanost ulozi u svoj njenoj biti. Izuzetan glumac preuzima rizike i daje svoje srce ulozi, stvarajući uzbudljivu i nezaboravnu izvedbu, onu koju ne možete zaboraviti. Onu u kojoj ih vidite ne samo kao likove, već kao dušu cijele priče i jedinstveno putovanje na koje su vas poveli kroz tijek same priče'', objasnila je.

Nikki je pohađalaprestižne glumačke škole u Londonu i New Yorku te je ostvarila uspjeh u Hollywoodu. Je li to bio trnovit put i može li nam malo više ispričati o tome?

''To je zasigurno bio izazovan put, puno napornog rada iza kulisa, uspona i padova, često dugotrajno čekanje... Ne samo za mene, već i za moje kolege koji su radili na izuzetno visokoprofilnim projektima. Industrija je nemilosrdna i vrlo konkurentna, nikada zaista ne znate u kojem će smjeru ići. Ali ono što mnogi ne shvaćaju, a što mi je jednom rekao dobar prijatelj producent, je da morate ustrajati, posvetiti se tome bez obzira na sve, jer uspjeh u ovoj industriji je ustrajnost, maraton, a ne sprint. Ponekad pobjeđujemo, ponekad gubimo, to je vrlo subjektivna industrija, ali kada dođe pravi trenutak i još uvijek ste tu, spremni za akciju, i ne dopuštate da vas padovi sruše, samo skočite na tog konja i galopirate s njim'', objasnila je.

S kojim je poznatim holivudskim facama surađivala i tko je na nju ostavio poseban dojam?

''Zaista sam uživala raditi s nevjerojatnim glumcem Tonyjem Toddom iz originalnog "Candymana", koji je jedan od mojih omiljenih horor filmova svih vremena. Imati priliku pridružiti se projektu na Tonyjev poziv i raditi s njim bilo je zaista ostvarenje sna. On je tako fin glumac koji duboko uranja u svoje uloge i stvarno obuzima svoje likove iznutra.

Drugi veliki glumac s kojim sam imala veliko zadovoljstvo raditi bio je Roy Dupuis iz serije "La Femme Nikita". Odlično smo se zabavljali snimajući zajedno na lokaciji u Montrealu za film Renée Beaulieu "Ines". Film je bio u cijelosti na francuskom, a Roy je bio divan pomažući mi usavršiti moje replike. Također, naša scena je bila nevjerojatna, on je tako dubok i enigmatičan glumac koji stvarno izvlači najbolje iz svojih kolegica i čini ih da zasjaju uz njega.

Drugi s kojima sam radila, a koji su ostavili dubok dojam na mene, bili su Dean Winters iz "OZ", jedan od najposvećenijih glumaca s kojima sam imala zadovoljstvo biti na setu, Joe Mantegna iz "Criminal Minds", pravi majstor zanata i također nevjerojatan redatelj, te Mark Moses iz "Desperate Housewives". Kakav nevjerojatan, skroman, profinjen i izuzetno talentiran glumac. Pravo zadovoljstvo i radost raditi s njim'', otkrila je.

Na koje je dosadašnje uspjehe najponosnija?

''Rekla bih da mi je najdraža uloga bila PMS (Platium Missile Strike) u nagrađivanom post-futurističkom mjuziklu „Patty the Revival“ redatelja Patricka Kennellyja, nagrađivanog redatelja. Također, moj autorski horor film ''Ira'' koji sam napisala, režirala i producirala, kao i glumila dvostruku ulogu fantastičnog lika ''Voodoo Mephistopheles'' i ljudskog lika ''Josie''. "Ira" je premijerno prikazana u kategoriji Noves Visions autora na prestižnom 51. Sitges Festivalu de Cinema Fantastic de Catalunya. To je zaista bio prekretnica u mojoj karijeri jer me oblikovalo u umjetnicu kakva sam danas i otvorilo mi nevjerojatna vrata za rad u velikodušnoj zajednici žanrovskih filmova, stvarajući snažne priče i likove ukorijenjene u dubokim ljudskim emocijama i fantastičnim, ali vrlo mračnim svjetovima'', otkrila je.

Odrasla je u Kanadi i Hrvatskoj, živi u SAD-u. Može li usporediti život u te tri zemlje i navesti neke prednosti, odnosno mane?

''Mislim da je najveća razlika između SAD-a i Kanade u odnosu na Hrvatsku u količini projekata i raznolikosti žanrova koji se rade, što vam omogućuje da zaista testirate svoje vještine, talente, kreativnost i zabavne industrijske mišiće u toliko različitih smjerova i stilova kada radite u SAD-u ili Kanadi. Hrvatska industrija je također nevjerojatna, ali osjećam da je trenutno više usmjerena na specifičan stil i žanrovski output. Osobno, voljela bih vidjeti više žanrovskih filmova (horor, fantastika, triler, grindhouse) i TV produkcija u Hrvatskoj od strane hrvatskih industrijskih profesionalaca i TV mreža, posebno jer Hrvatska ima nevjerojatno okruženje i vrlo duboku i bogatu narodnu povijest za razvijanje, produciranje i plasiranje ovakvog tipa vrlo profitabilnog i intrigantnog sadržaja ne samo hrvatskoj ili ex-Yu, već i svjetskoj publici. Osim toga, žanr je tako zabavan za stvaranje i širenje. Plus, ima ogroman odaziv publike'', kaže.

Na čemu trenutno radi i kakvi su joj planovi za dalje?

''Trenutno razvijam dva avangardna horor igrana filma, jedan za produkciju u Zagrebu, koji je bio finalist u prestižnom natjecanju Women in Fan na 56. Sitges Festival Internacional de Cinema Fantastic de Catalunya, i drugi koji se odvija u Buenos Airesu, Argentina. Dodatno, razvila sam dvije žanrovske TV serije, jednu fantastičnu period dramu/romansu i senzacionalnu modernu policijsku proceduralnu dramu. Obje su trenutno u razvoju i uskoro će biti ponuđene mrežama u Hrvatskoj, Španjolskoj i SAD-u'', kaže.

Bi li voljela još nešto reći o sebi privatno ili još nešto dodati za kraj?

''Hrvatska, pravimo žanrovske filmove i TV serije!'', poručila je.

