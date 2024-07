Baby Lasagna u istoj večeri održao dva spektakularna nastupa, otkrio je i je li mu dosadila gaža za gažom: "Sav ovaj trud..."

Baby Lasagna nastupio je na partyju Nove TV na Kaštelu u Puli, a zatim i u Domu hrvatskih branitelja u sklopu 71. Pulskog filmskog festivala.

U Puli je u utorak održano polufinalno ocjenjivanje u kategoriji Najbolji glumac (Best Performance by an Actor) za ''52. Međunarodnu nagradu Emmy®'', u sklopu kojeg je organiziran i event Nove TV Gala en Blanc na Kaštelu.

Događaj je okupio brojna poznata lica, a uzvanike je zabavljao naš ovogodišnji predstavnik na Eurosongu Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić.

Isti večer održao je i koncert u Domu hrvatskih branitelja u Puli, u sklopu 71. Pulskog filmskog festivala, a za Novu TV otkrio je i je li mu dosadila gaža za gažom.

"Ne, ma kakvi, sav ovaj trud prije ovoga bio je da dođeš do ovoga. Tako da je super", rekao je Marko.

Atmosfera je na oba njegova nastupa bila spektakularna, a fotografije pogledajte u našoj galeriji.

United Mediju, vodeću medijsku tvrtku u Jugoistočnoj Europi, već treći put zaredom "Međunarodna akademija za televizijsku umjetnost i znanost" (International Academy of Television Arts & Sciences) izabrala je za organizaciju selekcijskog procesa za "Međunarodnu nagradu Emmy®" (International Emmy® Awards)

Domaćini ovog značajnog procesa koji će odrediti nominirane za ovu prestižnu nagradu, United Media i Nova TV, okupili su u Puli na jednom mjestu vrhunske svjetske i regionalne profesionalce koji su svojom ekspertizom doprinijeli u odabiru najboljih glumačkih izvedbi.

Među članovima žirija našli su se poznati redatelji, urednici, glumci i televizijski profesionalci.

Svoje ocjene u kategoriji "Najbolji glumac" imali su priliku dati: Agapi Kefalogianni, direktorica kanala Novacinema u okviru Nove u Grčkoj, Zrinka Jankov, glavna urednica Nove TV, kao i glumci brojnih serijskih i filmskih uspješnica Momčilo Otašević, Slavko Sobin, Ivana Roščić i Almir Kurt. Glumačku izvedbu ocjenjivali su i iskusni poznati redatelji Daniel Kušan i Josip Žuvan, producentica Ivana Vasilina te glumica, redateljica i producentica Nikki Bohm. Kao članica žirija polufinalnog ocjenjivanja kategorije ''Najbolji glumac'' pristupila je i direktorica prodaje originalnog sadržaja i koprodukcije United Medije Tatjana Pavlović, ujedno i članica ''Međunarodne akademije televizijske umjetnosti i znanosti''.

United Media, baš kao i Nova TV, koja je dio ove grupacije, medijske su kompanije koje su izuzetno posvećene produkciji visokokvalitetnog, originalnog i privlačnog sadržaja. Sudjelovanje u jednom tako važnom selekcijskom procesu biranja najbolje glumačke izvedbe za prestižnu međunarodnu nagradu važan je doprinos kreativnoj industriji u cijeloj regiji.

Konačni finalisti za ukupno 16 kategorija bit će objavljeni u rujnu, a pobjednici će biti proglašeni na 52. ceremoniji "Međunarodne nagrade Emmy®" 25. studenog u New Yorku.

