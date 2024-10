Najstarija kći omiljenog Jole prava je ljepotica, pogledajte fotografiju kojom joj je čestitao 18. rođendan!

U obitelji Joška Čagalja slavio se poseban dan, a riječ o rođendanu njegove najstarije kćeri Ive.

Naš pjevač Joško Čagalj Jole na Instagramu je čestitao svojoj najstarijoj kćeri Ivi 18. rođendan.

"Već je punoljetna! Sretan 18. rođendan ljubavi moja. Voli te tata", napisao je Jole u opisu objave gdje je pozirao sa suprugom i kćeri pored rođendanskih balona.

Joško je nedavno za In magazin progovorio o odgoju svoje četvero djece. Više o tome pročitajte OVDJE.

Sa suprugom Anom je u lipnju proslavio 18. godišnjicu braka, a više o tome pročitajte OVDJE.

Jedan od naših najskladnijih parova vjenčao se 4. lipnja 2006. godine, a na njihovoj nezaboravnoj svadbi bilo je vise od 400 uzvanika.

Do ljubavne priče Jole i Ane zamalo nije ni došlo jer je kralj zabave pri upoznavanju zapisao pogrešan broj njezina mobitela.

''On je na kraju dobio moj pravi broj pa me nazvao i tako smo se dogovorili pa je on malo kasnio. A ja ne volim baš kašnjenje, ja sam ono baš točna. I prvo smo bili malo prijatelji i mic po mic i eto nas.'', ispričala je Ana ranije u IN magazinu.

