Stvarno stanje glumačkog posla često je daleko od blještavila: Poznata domaća lica otkrivaju prednosti i mane života ispred kamera!

Oni mogu biti sve što požele – liječnici, vještice, lopovi, predsjednice, drakule ili princeze. Glumačko zvanje često doživljavamo glamuroznim, no stvarno je stanje često daleko od blještavila. Filip Juričić, Katarina Baban, Momčilo Otašević i drugi poznati glumci za In magazin otkrivaju prednosti i mane svojeg zanimanja.

Uskočiti u cipele nekog drugog i na trenutak postati automehaničar, liječnica, preljubnik, predsjednica, vještica, spletkaroš, drakula, princeza, oštrokondža ili seljačina s fudbalerkom - sve je to u opisu osebujnog zanimanja zvanog glumac ili glumica.



''Gluma je iscjeljujuća, terapijska. Ja mislim da se u terapijskim klinikama ili zatvorima koristi gluma kao nekakva terapija, pa smo mi cijeli život pod terapijom!'', smatra Filip Juričić.



''Zapravo sam jako sretna i zahvalna i zadovoljna s tim što imam prilike raditi i živjeti od njega, posao koji volim!'', dodala je glumica Iva Mihalić.



''Proživjeti sve ono što u životu se nisi usudio ili nisi mogao u glumi zaista možeš. Živjeti jedan paralelni ljepši, ružniji, strastveniji, bogatiji život'', smatra Enes Vejzović.



''Zaljubiš se i onda nema nazad, ali postepeno otkriješ da je to najljepše moguće zanimanje!'', kaže Tanja Smoje.



''Nekad ima kriza, naravno, momenata kada pomisliš ''Bože, što mi je ovo trebalo?'', ali s druge strane mislim da je to tako u svakom poslu'', dodala je Iva Mihalić.



Za potrebe snimanja često moraju svladati vještine koje privatno mnogi u životu ni ne okuse.



''Kad ti posao donese to da tipa moraš naučiti roniti na boce, da moraš naučiti driftati, jahati konja... Ne mogu sad reć - naučit, nije da smo mi sad stručnjaci u toj oblasti, ali netko tko je stručan može da me obuči dovoljno da ja odglumim da to znam dobro da radim'', govori Momčilo Otašević.



''Tamo u ovim ''Bogu iz nogu'' smo stvarno radili svašta od sebe...ne znam smijem li to reći...jednom sam rekao.... Mi na nekoj travi glumimo da učimo plivati, gol si na toj travi, sve te pika, nit sam nešto bio u teretani, sav sam se razlio, gledam se na toj travi i rekao sam kolegi ''Da mi sin zna kako mu tata za najkice zarađuje, išao bi bos u školu!'' Hahaha... Bude tih trenutaka kad ti stvarno bude neugodno, ali prihvatiš da je to takav posao'', našalio se Filip Juričić.



''Imam dojam da dosta ljudi doživljava ovaj posao kao nešto dosta glamurozno, lijepo, misle da te lijepo srede, našminkaju, pa si lijepo obučena, pa ideš po slijepim događanjima, ali iza svega toga je češće ovo!¨ jer u situacoji kad je vani, evo jutros, šest stupnjeva moraš bit u vjenčanici, polugola, ovakva onakva, bosih nogu'', priča Katarina Baban.



''Ja sam stvarno jako zimogrozna i uvijek me dopadnu te uloge na minus 13 u Sofiji dok smo snimali seriju u Bugarskoj. Znači, bilo je minus 13, a ja lijepo u laganom kaputiću i bilo je dosta izazovno i neugodno'', prisjetila se Iva Mihalić.



''Mi smo isto ljudi kao i svi drugi i nisi svaki dan isti, tako da ima dana kad ti nije do ničega, događa ti se nešto privatno ili imaš neku tragediju, ne daj Bože u obitelji, a ti moraš igrat neku komediju, moraš zabavljat, moraš navuć smiješak, tako da zna to nekad bit dosta okrutno'', priznao je Filip Juričić.



Gluma je vjerojatno i jedino zanimanje u kojem katkad morate početi plakati na tri, četiri, sad! Mogu li to i naše zvijezde?



''Pa moram priznat da mi je plakanje malo... Ja inače ne plačem. Zapravo i kad plačem, imam neki poremećaj, sigurno bi psihijatar rekao šta je, rijetko mi idu suze!'', priča Filip.



''Dobro, različito je kazališno i filmsko, moram priznat. U kazalištu imaš neki proces koji te dovede do tog trenutka kad trebaš plakat, a na televiziji i fimu to je ipak malo teže jer si isključen iz cijelog konteksta i stavljen u dati trenutak i sad to treba... A pogotovo ako to treba još ponoviti pet puta uzastopce... Ne mogu! Nemojte me po tome suditi da li sam dobra ili loša glumica, eto!'', objasnila je Tanja Smoje.



''Ne mogu ono najbolje, ono što mogu neki profići, a to je imati mirno lice i da ti smo kapaju suze, nažalost to ne mogu, ali možda još stignem naučiti, ali mislim da inače nemam problema sa emotivnim scenama. I smijat sam, se naučio, to mi je isto bilo teško na akademiji! Ali...hahahahaha...i mogu se počet smijat! Evo!'', zaključio je Filip Juričić.



Našim glumcima želimo da im je u životu ipak više smijeha, a suzama ni traga!

