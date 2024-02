Matija Cvek otkrio je spol bebe koju čeka s lijepom Zagrepčankom: ''Od sad mi je najdraža boja...''

Pjevač Matija Cvek otkrio je spol bebe koja mu treba stići krajem veljače, novoj ulozi oca izuzetno se raduje.

Matija Cvek gostovao je na Radio Dalmaciji, a voditeljima emisije je otkrio spol djeteta koje mu treba stići vrlo skoro.

''Ja sam u tome potpuno i ništa više drugo nije važno. Jedva čekam! Rekao sam da ću to sve zadržati za sebe, u krugu svoje obitelj, ali ipak ću vam otkriti da nam je nova najdraža boja roza. Ime vam neću reći, mogu samo dodati kako smo se brzo i jednoglasno dogovorili oko toga'', rekao je pjevač.

Pjevač će prvi put postati otac, a rekao je i što će raditi kada kćerkica stigne doma.

''Obavezno donesi ženi hranu, bit će stalno gladna. Zapravo je poanta brinuti se o ženi nakon poroda.''

Odbrojavanje je lagano počelo.

''Termin je kraj drugog mjeseca, jako se veselimo, ja se jako veselim. To je stvarno veliki izazov i nešto novo i mislim da ću nekako zaključiti tu priču s tim da sam do sad mislio da je sve jako jako važno i da sve šta ja radim je jako važno i onda sam samo shvatio da ništa više nije važno'', rekao je nedavno u In magazinu.

A bebu će dobiti sa svojom Miriam koja se vješto skriva od medijske pažnje, a tek se prije nekoliko mjeseci saznalo da Matija ima djevojku, a da s njom čeka i bebu.

''Ona je jednostavno, jednostavna. Super je, sve razumije i.. a šta da vam kažem, mi jednostavno ne vidimo sve te ljude oko sebe i pokušavamo što manje primjećivati stvari oko sebe'', rekao je Matija koji je očito jako zaljubljen za In magazin.

Lijepa Miriam vodi samozatajan život i o njoj se malo zna, no prije tri godine okušala se u glumačkim vodama u spotu našeg kultnog benda Divlje jagode za pjesmu "Nemam ništa protiv". Prema podacima dostupnima na LinkedInu, završila je Prehrambeno-biotehnološki fakultet, a zaslužna je i za ilustraciju novog Matijina albuma "Vile se ovdje igraju".

