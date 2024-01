Matija Cvek progovorio o bebi koju čeka sa samozatajnom djevojkom, nestrpljenju se bliži kraj: "To je ono najbitnije u životu i najljepše!"

Matija Cvek progovorio je o djetetu koje čeka s Miriam Cikron, a koje bi na svijet trebalo doći krajem veljače.

Iza našeg popularnog i omiljenog pjevača Matije Cveka uspješna je godina, što na poslovnom, što na privatnom planu jer krajem godine saznali smo i lijepu vijest da čeka prvo dijete sa svojom partnericom Miriam Cikron.

Matija je sretnu vijest tada objavio na svom profilu na Instagramu i to dijeleći svoju fotografiju na kojoj čita časopis s natpisom "trudnoća".

Iako detalje privatnog života voli čuvati za sebe, sada je priznao koliko se veseli prvom djetetu koje bi na svijet trebalo stići krajem veljače.

"Lijepa je to stvar, odnosno najljepša i to je fokus ove godine, ali i ostatka života. To je ono najbitnije u životu i najljepše i jako se veselim vidjeti samog sebe u toj ulozi. Baš se iskreno veselim. Mislim da ću biti najbolji tata na svijetu", zaključio je Matija u razgovoru za Jutarnji list, a hoće li dobiti kćer ili sina ipak nije htio otkriti.

Vijest da će Matija postati otac odjeknula je domaćim medijima i iznenadila njegove obožavatelje, a mnogi su se pitali tko je djevojka koja ga je osvojila prije više od godinu dana i s kojom čeka prinovu.

Lijepa Miriam vodi samozatajan život i o njoj se malo zna, no prije tri godine okušala se u glumačkim vodama u spotu našeg kultnog benda Divlje jagode za pjesmu "Nemam ništa protiv". Prema podacima dostupnima na LinkedInu, završila je Prehrambeno-biotehnološki fakultet, a zaslužna je i za ilustraciju novog Matijina albuma "Vile se ovdje igraju".

Prije Miriam Matija je četiri godine proveo u vezi s pjevačicom Nikom Turković, a njihovoj je ljubavi došao kraj u srpnju 2022. godine.

