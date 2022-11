Prvi službeni izlazak Marka Pecotića s novom djevojkom Silvijom Dvornik, više se ne moraju skrivati, a njihovi osmijesi sve govore!

Marko Pecotić i Silvia Dvornik pojavili su se zajedno na događaju koji je okupio brojne poznate Splićane.

Pjevač Marko Pecotić Peco i njegova nova djevojka Silvia Dvornik, koja već godinama pjeva prateći vokal u njegovu bendu, prvi put su se na nekom događaju pojavili kao par.

Pogledaj i ovo Voljena komentirala! Peco pokazao kako je zabavljao goste na svadbi, a na njegovu vještinu nije ostala ravnodušna ni njegova Silvia

Peco i Silvia bili su na predblagdanskom druženju brenda IZIPIZI u Splitu na kojem su se okupili i brojni drugi poznati Splićani.

Na događaju su spremno pozirali fotografima nasmiješeni i zagrljeni te se nisu trudili sakriti koliko su zaljubljeni. Silvia je plijenila pažnju i svojom modnom kombinacijom u kojoj je pokazala noge.

Još neki od poznatih Splićana koji su se pojavili na događaju bili su Domenica Žuvela, Fani Čapalija, Anamarija i Antonio Asanović te mnogi drugi.

Marko i Silvia nedavno su održali i prvi nastup otkako se doznalo da su par na otvaranju Adventa na Prokurativama u Splitu, a na pozornici su neprestano razmjenjivali zaljubljene poglede i nježne dodire.

Njihova veza ne prestaje puniti medijske stupce otkako je Marko priznao da se zbog Silvije nakon 17 godina braka razvodi od supruge Irene Pecotić, s kojim ima dva sina.

Peco je o svemu progovorio i tijekom nedavnog gostovanja na Radio Dalmaciji.

"Najveća je laž da sam ja zvao novinare, novinari su zvali mene. Bilo je tu nekih nejasnoća, vidio sam da će se po novinama potezati nejasnoće. To je bilo presudno da odlučim i kažem – da, razvodim se. Da sam rekao – nemam komentara, i da su oni sad nagađali – tko je, što je, je li Sonja Dvornik, je li Silva Dvornik, to su milijarde tih priča nepotrebnih. To je moj život i žao mi je apsolutno svih koje sam tim putem povrijedio", rekao je i zatim se osvrnuo na lavinu negativnih komentara koji su uslijedili.

"Da je ta moja osobna stvar tolike ljude izbacila iz takta... Pisali su komentare bjesomučno, dan i noć. Kad ti pogledaš tu situaciju, da tebi dan i noć u inboks na sve moguće mreže, ne samo meni nego i svima koji su bili uključeni u ovu situaciju, dolaze takve gnjusne poruke, a onda stave svoj status – vjerovati u ljubav, jednostavno mi to ne drži vodu", poručio je Pecotić, koji se nada da će njegova glazbena karijera s vremenom opet doći u prvi plan.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Zbog prijateljstva je izgubio natjecateljski duh, a evo s kim se najviše zbližio: "Njoj bih se došao izjadati, mislim da smo se povezali za dugo vremena"

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Dizajner Juraj Zigman u rijetkom izlasku sa suprugom, ne zna se ni kad su stali pred oltar, a uspješno skrivaju i sina