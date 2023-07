Naš zgodni i uspješni pjevač doživio je nezgodu s ozbiljnom posljedicom, ali on se našalio na svoj račun i sve nasmijao komentarom!

Naš pjevač Marko Kutlić podijelio je nezgodu koja mu se dogodila, a u kojoj je ostao bez jednog zuba pa komentarom nasmijao sve pratitelje.

Naš pjevač Marko Kutlić na svojem profilu na Instagramu često voli nasmijati svoje pratitelje, a tako je bilo i ovog puta kad je podijelio nezgodu koja mu se dogodila.

Naime, Kutlić je u svojoj priči na Instagramu objavio fotografiju na kojoj se smije, a u oči odmah upada zub koji mu nedostaje.

"Pa ti vozi bicikl bez ruku", napisao je na fotografiji i dodao emotikon koji se smije.

Međutim, nezgoda s ozbiljnom posljedicom nije spriječila pjevača da se našali na svoj račun pa je prije toga objavio i nekoliko fotografija na kojima jede rižoto od sipe od kojeg su mu zubi bili crni.

"Reci mi da si stigao u Dalmaciju, bez da mi kažeš da si stigao u Dalmaciju. Oprat ću zube, obećajem", napisao je u opisu fotografija.

Jednu je podijelio i na priči pa dodao da je crnilo od sipe samo kamuflaža za nezgodu koja mu se dogodila.

Inače, Marko slovi za jednog od miljenika Hrvatica, a ovaj mladi pjevač već godinama svojom rašpom u glasu zavodi žene diljem Hrvatske i regije.

Njegov ljubavni status trenutno je nepoznat, a posljednju ozbiljnu vezu imao je s kolegicom pjevačicom Nelom Đinđić s kojom je prekinuo prošle godine. Rastali su se u prijateljskim odnosima, a u karijeri su i dalje jedno drugome velike podrška.

"Kad god se sretnemo lijepo se pozdravimo, možemo razgovarati normalno. Mislim da je to bila cijela poanta priče. Da se poštujemo kao osobe, da poštujemo što radi svatko svoje i to je to. Pratim i dalje sam mu podrška, možda malo dalje, ali i dalje mislim da je ogroman potencijal, ogroman talent i da ga čekaju velike stvari", rekla je Nela nedavno za IN Magazin.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Lana Jurčević u suzama radosnicama otkrila je predivnu vijest: Pjevačica čeka prvo dijete, pogledajte emotivni video!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zbog ovih prizora svi se pitaju nosi li Nives donje rublje, a za sve je kriv visoki prorez koji je otkrio više od očekivanog