Novi imidž našeg glazbenika oduševio je ljepši spol: ''Za sve je zaslužna jedna dama koja mi se ušetala u život!''

Marko Kutlić je na Melodijama Jadrana obranio je titulu jednog od najboljih. Novom pjesmom "Kad god poželiš" osvojio je i publiku i žiri. Mladi glazbenik, čija karijera u domovini iz dana u dan sve više raste, u budućnosti planira osvojiti i inozemnu glazbenu scenu. Više pogledajte u prilogu In magazina.

Marko Kutlić opet oduševljava. Da bez razloga ne slovi kao jedan od najljepših mladih vokala u regiji, dokazao je i novim singlom "Kad god poželiš", s kojim se predstavio na Melodijama Jadrana.

''Moram priznati čak sam imao dosta jak osjećaj treme, čak možda i najjaču do sad. Kad sam stao tamo i kada sam vidio gdje stojim pred tom galerijom Meštrović, obuzele su me jake emocije.", priznao je.

Jake emocije u njemu su izazvali i biografski stihovi, u kojima su se mnogi pronašli.

''Meni su najdraže one koje sam ja proživio. To je jedna moja biografska priča. Proživio sam ju nekoliko puta'', rekao je.

Ono što je pak proživio u noći uoči snimanja videospota, ne bi nikomu poželio. Zbog kamenčića u bubregu završio je na hitnoj.

"Bolovi su bili gadni. Stao sam i na čavao, slomio sam dva rebra, pukla mi je hrskavica u ramenu i svašta nešto sam do sad napravio , ali nikad nisam osjetio takvu bol, to je nešto strašno'', priznao je.

Ni neprospavana noć ni bolovi, nisu ga spriječili da već ujutro krene u Rijeku na snimanje videospota. Telefonska govornica koja se pojavljuje kao glavni rekvizit, u njemu je, priznaje, probudila nostalgiju za nekim prošlim vremenima.

''Kad sam došao u Zagreb s nekih pet godina, nije bilo mobitela, pa mi je mama kupila karticu za govornicu. Tata mi je dosta bio na putu , po nekad sam znao tri, četiri mjeseca da ne vidim svog tatu, pa bi se onda znao čuti s njim preko te telefonske govornice ...", ispričao je.

Mnoge pripadnice ljepšeg spola u spotu je pak oduševio Markov novi imidž.

"Za promjenu mog imidža je zaslužna jedna mlada dama kojoj sam jako zahvalan što mi se ušetala u život. Spontano, ali sve nabolje stvari su spontane. Njeno ime je Lorena Gečević i da nje nema i da se ona tu nije pojavila, ja to sigurno ne bi znao sam napraviti'', otkrio je.

Iako je odlučio svoj privatni život zadržati samo za sebe, Marko nam je ipak dao naslutiti svoj ljubavni status.

"Moje srce je uvijek slobodno. Ja sam slobodan čovjek i ja imam jedan slobodan duh i moje srce je uvijek slobodno, sad nek to protumače kako tko hoće'', rekao je.

Miljenik mnogih ženskih srdaca do kraja godine namjerava objaviti svoj treći album. Počeo je pohađati satove salse, ali i učiti talijanski jezik.

''Nadam se da ću za par godina možda uspjeti zapjevati na talijanskom'', rekao je.

Jedan od najtalentirajnih mladih glazbenika za kraj nam otkriva da ozbiljno razmišlja o internacionalnoj karijeri.

''To je jedna želja koja je u meni od moje 15, 16. godine da odem odavde, ali sad kada će se to dogoditi, ja nemam pojma. Sad će mi ovo biti treći album, da li će to biti poslije njega ili će to biti nakon četvrtog albuma, ja nemam pojma, u svakom slučaju ono što ja znam je da ću u nekom idućem periodu otići odavde i pokušati napraviti i nešto vani'', zaključio je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.