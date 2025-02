Hoće li Jelena Rozga uskoro pred oltar? Pred našim kamerama nedavno je otkrila kakvu vjenčanicu želi!

Čuju li se to svadbena zvona? O navodnom vjenčanju naše pjevačice već su se raspisali brojni mediji. Hoće li Jelena Rozga uistinu pred oltar i s kime, saznajte u prilogu InNmagazina.

Čak dva vjenčanja, kako prenose mediji diljem regije, planiraju Jelena Rozga i Ivan Huljić. Navodno će se jedno slavlje održati u Splitu, a drugo na nekom od egzotičnih otoka. Baliju ili Maldivima. Pir je predviđen za jesen, a točni datumi još nisu poznati. Pred našim kamerama pjevačica je nedavno komentirala kako zamišlja svoju vjenčanicu.



''Bila bi sigurno duga to znam, uska i bijela'', izjavila je Rozga.



O vezi ovih dvoje glazbenika nagađalo se i prije desetak godina. Tada je Rozga sve demantirala, a ponovne navodne o tome da su zajedno, nisu komentirali. No uvijek su jedno o drugome govorili srčano i pozitivno.



''Ono sto vidite to ona je, nije jedna od onih koja će vam glumiti i biti jedno pred kamerama, drugo iza'', rekao je Ivan Huljić o Rozgi.



To da Rozgi u posljednje vrijeme ide i na poslovnom i privatnom planu, u intervjuima je rado isticala. Čak je priznala i čime ju je osvojio njezin partner.



''Pa vrlo sličan Jeleni Rozgi, neopterećen, normalan, dobar dečko. Ima najljepše oči, pa sve ima najlipše. Meni je sve najlipše na njemu. Mama ga obožava, i tata, stari Rozga isto.'', otkrila je.



Tada je i rekla kako smatra da ljubav živi u nama, a ne na papiru, pa je njezini najbliži ne zapitkuju kad će pred oltar.



''Mojim roditeljima je samo bitno da sam ja sretna i ja kad uđem kod mojih doma u stan, mama prvo pogleda, aha osmijeh je na licu. 'Mami je bitno da si ti Jelena sretna'. Ja kažem jesam mama, sretan sam i Bogu hvala zdrava.'', govorila je Rozga.



Nagađanja da je riječ o Ivanu Huljiću pojačala su se nakon objave zajedničkih fotografija iz Budimpešte, ali i Jelenina priznanja da je i njezin partner glazbenik. Naime, Huljić junior, već joj je napisao nekoliko pjesama, čime je dodatno produbljena suradnja s obitelji Huljić.



"Jelena je jedna idelana kombinacija talenta i rada, rada, rada i rada , izgleda i srca s kojim pjeva. Ima vlašku inteligenciju, ne vrašku, nego vlašku. Pametno ju je poslušati. Ja inače volim slušati suradnike jer možda ja i zabrazdim, ima taj jedan instinkt .'', opisala ju je Vjekoslava Huljić.



Tonči je i za srpske medije komentirao navodni par rekavši kako ih podržava ako je to istina. O tome da Jelena više nije solo igračica te koliko joj je ljubav važna, progovarala je i pjesmom:



''Nema ništa ljepše nego kad obaviš sve i prije spavanja se stisnut uz nekog koga voliš i onako se malo jubitttt''.



Ivan Huljić navodno je pjevačici svoju podršku dao i iz backstagea tijekom nastupa u Beogradu, a uskoro će se saznati i hoće li produbiti svoj odnos kako se nagađa. Od Jeleninih i Ivanovih blisikih prijatelja doznajemo, pak, da pozivnicu za vjenčanje, još nisu dobili.

