Miljenik Hrvatica otkrio trenutak kad je odlučio postati glazbenik: ''Slušao sam Tošu i imao sam osjećaj kao da smo se povezali na duhovnoj razini''

Jubilarni 70. zagrebački festtival i ove je godine okupio mnoštvo poznatih glazbenih imena. Pobjedu je odnijela grupa Femminem, koja je nastupila sa Sašom Antićem. Uzbuđenja nije nedostajalo ni na pozornici, ali ni iza nje. Tko je te večeri slavio rođendan, a za čiji se styling pobrinula supruga, otkriva Dijana Kardum za In magazin.

Crvenim tepihom jubilarnog 70. Zagrebačkog festivala prošetala su mnoga imena hrvatske estrade. No na kraju večeri najviše razloga za slavlje imala je grupa Femminem i Alejandro Buendija, odnosno Saša Antić. Njihova pjesma Trending zasjela je na prvo mjesto.



''Kad su izgovorili ''Trending'' ja sam mislila da je to nečije ime i onda vidim Pamela vrišti. Najluđe od svega je meni, ja sam u tom momentu fotošopirala našu sliku za Instagram, baš namjerno kao kontrast da budemo too much fotošopirane i onda sam odustala na kraju i kad smo izlazili van je bio trending i mislim si je l' to moja savjest'', govori Neda.

Veliko je to priznanje za grupu koja se lani okupila nakon 10 godina stanke.



Konstatirali smo netom prije proglašenja pobjednika koliko smo presretni da smo opet zajedno. Pamela nas je lijepo počela grliti, Nika i ja smo se rasplakale, Pamela je počela za nama plakat, u to proglašuju pobjednika- stvarno kao san'', rekla je Neda.

Među onima koji su birali pobjednike bio je Tony Cetinski.



''Sad sam se sa gospodinom cijenjenim, sa gospodinom Diklićem sjetio svoga oca koji je ovdje 72. godine pobjedio sa pjesmom od gospodina Diklića Ludo srce moje. Tako da mi je čast uopće kročiti na ovaj festival, jako puno pjesama je bilo koje smo morali selektirati, koja će bit na festivalu koja neće. To je bio dosta velik posao'', govori Cetinski.

Na pozornicu festivala koji traje već 70 godina zakoračila su brojna imena. Od onih koji već imaju veliko festivalsko iskustvo do debitanata poput Đane i Albine. I dok se u kuloarima šuška o njezinu prekidu s dečkom Ivanom, Albina na pozornici nije skrivala sreću i ponos zbog pjesme Žar.



''Nas nekako najviše drivea ta muzika. To je nešto što nas i osobno najviše ispunjava i nekako naš odnos. Uvijek nas spaja ta glazba. To je defiinitivno pokretač naših emocija u tom stilu smo se nekako udrzužile'', kaže Albina.



''Kad su se udružile snage nas dvije koje smo dugo već prijateljice nekako je bilo sve lakše. Opuštene smo bile, nekako smo na tu scenu izašle skroz neopterećene'', rekla je Đana.

Nekadašnji pobjednik festivala Marko Kutlić kaže kako savjete kolegama prije nije dijelio. No svima može reći samo jedno - važna je emocija.



''Zato što ja volim kad se ja rasplačem. Ja se sjećam u trenu kad sam odlučio da ću se baviti muzikom je bio kad sam slušao Tošu Proeskog. Imao sam možda 10-ak godina. Ja nisam znao što je to tuga, nisam znao što je to bol, a onda u tom trenutku kad sam slušao Igru bez granica, ja sam osjetio jednu posebnu vezu s njim kao da smo se povezali na jednoj duhovnoj razini i htio sam jednog dana da se ja mogu tako povezati'', rekao je Marko Kutlić.

Ne samo kako otpjevati, već i što odjenuti - to su glavne brige kad su u pitanju ovakvi događaji.



''Da, Matija Vuica, stilizirao Goran Čižmešija. Pjesma je romantična i nježna, pa smo rekli ajde kad je već takva pjesma idemo se malo bacit i u neke druge boje i u neke druge krojeve nego inače. Baš sam zadovoljna i lijepo se osjećam'', objasnila je Mia Dimšić.



''Ovaj put se za to pobrinula moja supruga Ecija. Nije se ona pobrinula možda da je baš kao stylist, više kao neki mentor, kao netko tko nam je spario, rekao probajte to, to i to. Mi smo to nabavili, izvana doduše i to smo isprobali i to je bilo ko saliveno i baš smo svi četvorica. Mislim ona stvarno ima za modu onaj taj šmek'', otkrio je Goran Belošević.

U glamuroznom izdanju zablistala je Franka. Na pozornici je otpjevala pjesmu Drage Diklića ''Još samo večeras'', a uzbuđenje nije skrivala.



''Ima uvijek ima i mislim da je to uzbuđenje nestane da zapravo izgubi žar i želju za time što radiš. Tako da to pozitivno uzbuđenje apsolutno mora postojati'', kaže Franka Batelić.

Uz to što su predstavili nove pjesme, festival je i idealna prilika za druženje.



''Njoj je bio jučer rođendan, tako da ćemo proslaviti u to ime. To nema slavljenja jedan dan, to se slavi 3 dana zaredom. Meni je poklon što su svi moji prijatelji iz Splita mene podržati na Zagrebačkom festivalu'', rekla je Albina.



''To je uvijek najbolji dio. Najdraže je nama svima kad se mi možemo opustiti. Koliko god da su lijepe haljine i volim lijepe haljine, sad ću ja malo bit u hlačama i ravnim potplatima i onda ću se najbolje opustit i onda se mi tu malo družimo vidimo što ima kod koga'', iskrena je Mia Dimšić.



''Stvarno sam opuštena oko svega i napokon dance pjesma. Mislim da je nakon lockdowna, korone, svega što smo prošli to svima fali, da je dosta tužnih balada, idemo malo na veselje. Super tim, super ljudi, super ekipa ove godine na festivalu'', rekla je Antonia Dora Pleško.

U dobrom raspoloženju svi s nestrpljenjem očekuju iduće izdanje festivala.

