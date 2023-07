Naša glazbenica o iznenadnom prekidu s poznatim pjevačem: ''I dalje sam mu podrška, mislim da je ogroman talent i da ga čekaju velike stvari''

Mlada pjevačica i kantautorica Nela Đindić posljednih je mjeseci punila naslovnice kada je u javnost izašla vijest da je prekinula četverogodišnju vezu s kolegom Markom Kutlićem. Danas, gotovo godinu dana nakon rastanka, okrenula je novi list i u potpunosti se posvetila glazbi. "Nebo gori" njezina je nova pjesma, velik favorit za ljetni hit.

"Nebo gori" ime je nove pjesme mlade glazbenice Nele Đinđić.



''Taj dan mi je jako ostao u glavi moment kako sam šetala s pesekom da je nebo bilo jako jako drugačije nego inače. Baš je bilo kao da gori i samo mi je taj motiv ostao u glavi da krenem s njim'', priča Nela.

U profesionalne se glazbene vode bacila prije koju godinu, a ljestvice slušanosti poharala je njezina pjesma sa, sada već, bivšim dečkom - glazbenikom Markom Kutlićem.

Prošle su jeseni prekinuli svoju dugogodišnju vezu, no tenzija među njima, nema.

''Kad god se sretnemo lijepo se pozdravimo, možemo razgovarati normalno. Mislim da je to bila cijela poanta priče. Da se poštujemo kao osobe, da poštujemo što radi svatko svoje i to je to. Pratim i dalje sam mu podrška, možda malo dalje, ali i dalje mislim da je ogroman potencijal, ogroman talent i da ga čekaju velike stvari'', rekla je Nela.

Njezina su najveća potpora roditelji. S tek navršene 3 godine otkrili su koliki je Nela potencijal.



''Roditelji su zaista jako ponosni, oduvijek su bili tu. Mama je bila ta koja je prepoznala moj talent i koja me vodila na Dječji zbor kad sam bila mala, tako da nekako, gledaju sve sa strane, prate. Uvijek me pitaju koja sam sad na top ljestvici, jako su uključeni i jako su mi velika podrška tako da - mama i tata, hvala vam!'', poručila je i dodala:



''Pjevanje je zapravo jedino u čemu se ja mogu natjecati. Uvijek sam razmišljala, pa ja ne mogu sad ići na neko natjecanje iz povijesti, zemljopisa, trčanja, nekog sporta... Jedino gdje ja imam osjećaj da sam ja na svom terenu i da ja nešto mogu.. Meni je pjevanje zaista poziv'', kaže.

Nela je dio mlade generacije koja je posljednih godina poharala hrvatsku glazbenu scenu. Mia Dimišić, Matija Cvek i Nika Turković samo su neka do imena za koje sve češće čujemo.



''Naša generacija po tom pitanju je zaista posebna jer smo svi kao kolege zaista dobri. Nitko ne osjeća prijetnju jedno od drugog nego smo svi tu kao ekipa, dosta smo izašli iz svih tih nekih krugova istih, znamo što prolazimo'', kaže.

Nagodinu od ove 27-godišnje glazbenice možemo očekivati novi album, a sigurni smo kako njezin budući odabranik na njemu neće sudjelovati.



''Trenutno sam u fazi da ne bi voljela bit s umjetnicima. Mislim da je jedan dovoljan u vezi. Toliko sam nekako zadovoljna i toliko mi treba baš ovaj period koji imam trenutno da sam posvećena sebi i svom putu, svojim pjesmama. I baš mi je nekako dobro. Stvarno ne razmišljam u tom smjeru'', zaključila je.

