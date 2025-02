Lepa Brena najavila šestu Arenu Zagreb: ''Publika može očekivati spektakl veći od onog u prosincu!''

Lepa Brena oduševila je obožavatelje, najavila je svoj šesti koncert u Areni Zagreb.

Nezaustavljiva Lepa Brena vraća se jača nego ikad! Nakon što se oporavila od ozljede noge, najveća regionalna zvijezda u ožujku se vraća pred zagrebačku publiku, i to tijekom triju večeri. Uz već poznate datume, 21. i 22. ožujka, Brena je najavila i rekordni šesti koncert u Areni Zagreb.

''Svečano objavljujem da otvaramo šestu zagrebačku Arenu, 23. ožujka. Družit ćemo se još tri dana! Bit će nekih promjena, publika može očekivati još veći spektakl od onog u prosincu. Potrudit ću se sa svojim timom da Zagrebu priuštimo jedinstvene koncerte, čitavi koncept specifično je osmišljen samo za Arenu. Želim ponovno obradovati svakog čovjeka koji će doći na te koncerte. Kada su mi sinovi dolazili u posjetu, rekli su mi: 'Vratit ćeš se još veća i jača', izgleda da su bili u pravu'', otkrila je Lepa Brena putem Extra FM-a.

Nesretni trenutak, kada je snimatelj pao na Brenu, odgodio je veselje tisuća obožavatelja, no glazbeno-scenski spektakl na proljeće će se nastaviti. Glazbena diva poručuje da je u potpunosti spremna ponovno se popeti na pozornicu najveće hrvatske dvorane.



''Osjećam se fantastično, brzo sam se vratila u top-formu. Nakon operacije, već nakon trećeg ili četvrtog dana, počela sam s vježbanjem. Trening me rasterećuje i daje mi snagu. Vježbala sam s fizioterapeutom dva puta dnevno. To su bile vježbe i terapije za cijelo tijelo. Već početkom godine otputovala sam sa suprugom u toplije krajeve gdje sam počela s vježbama u vodi. Prvi put mi se dogodilo da negdje idem s longetom, invalidskim kolicima i štakama. Malo sam se teže kretala sa svime time, ali postavila sam sebi cilj i odlučno rekla da želim što prije stati na noge. Nadam se da će moj primjer oporavka nekome poslužiti kao dobar dokaz da ne treba odustajati'', ispričala je omiljena pjevačica svih generacija.

Kako svaki koncert Lepe Brene donosi pravu audio-vizualnu senzaciju, publika u Areni Zagreb može očekivati nezaboravne izvedbe najvećih hitova iz njezine bogate karijere, ali i poseban scenski nastup koji prati svaki njezin dolazak na pozornicu. ''Srećna žena'', ''Zašto'', ''Uđi slobodno'', ''Dama iz Londona'', samo su neke od kultnih pjesmama, uz najnoviju "Dobra sam ti bila".



''Osjećam radost, publici želim uzvratiti ljubav i poštovanje za ovih više od 40 godina. Zahvalna sam Zagrebu i cijeloj regiji na predivnim riječima podrške nakon ozljede. Neopisivu energiju mi daju, ne osjećam svoje godine. Osjećam se vitalno, ali što je najvažnije – sretno'', zaključila je Brena.

Obožavatelji ograničen broj ulaznica za šesti zagrebački koncert mogu pronaći putem sustava Eventim.hr.

