Naš poznati chef pohvalio se najljepšim mogućim vijestima, brzo je objavio i fotografiju iz rodilišta!

Naš chef Mario Mandarić i njegova supruga Matea postali su roditelji djevojčice, objavio je prve fotografije iz bolnice.

Naš osebujni chef Mario Mandarić pohvalio se predivnim vijestima. Njegova supruga Matea rodila je njihovo prvo dijete, a Mario se već pohvalio i prvim fotografijama iz rodilišta.

''Roditeljs!'', napisao je uz fotografije, a na jednoj od njih drži kćerkicu.

Da čekaju prvu bebu, otkrili su na originalan način. Oboje su na svojim profilima na Instagramu podijelili fotografiju na kojoj Matea kleči iznad zahodske školjke, a Mario joj drži kosu, uz koju su napisali: "Imamo novosti!".

''Meni je ta slika romantična. Ljudi misle da sam ja udario selfie i objavio to. Mislim, ne mogu vjerovati da ljudi to stvarno misle. Mi smo otišli u WC slikat tu sliku namjerno'', objasnio je Mario za In magazin.

''On svaki put meni dođe tako držati kosu, pa me nasmijava, meni je romantično, on se glupira uvijek'', rekla je Matea.

Mario i Matea vjenčali su se u Las Vegasu u travnju 2022. godine.

"Bilo je baš lijepo. Imali smo Elvisa koji je pjevao sa strane, baš je bilo top", ispričali su u showu "Ples sa zvijezdama", u kojem se Mario natjecao prošle godine.

Par je zajedno ostvario i hvalevrijedan projekt u Africi. Naime, na nekoliko mjesta na ovom kontinentu izgradili su bunare i stanovništvu omogućili pitku vodu. Dosad su tako izgradili preko 100 bunara i spasili živote mnogih.

