Golišava Šuput u zagrljaju svog Nenada podsjetila na za njih važnu godišnjicu, ovo je njihova ljubavna priča!

Maja Šuput podijelila je niz romantičnih fotografija sa suprugom Nenadom pa otkrila da slave već sedam godina otkako su zajedno.

Pjevačica Maja Šuput pozirala je na pješčanoj plaži u zagrljaju svog supruga Nenada, a u opisu je otkrila da slave jednu posebnu godišnjicu.

Na romantičnim fotografijama koje izgledaju magično zbog mjesta na kojem se nalaze Nenad je držao Maju, a na jednoj su se fotografiji i poljubili.

Maja je opisom otkrila da slave sedam godina otkako su zajedno, a u međuvremenu su se i oženili te dobili dijete.

"Ljubav od 2017.", napisala je Maja u opisu.

"Koja slika, koja sreća", "Baš ste predivan par", "Bloom je fotograf", "Mladi i zaljubljeni", "Cool", "Najbolje fotografije", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Maja je vijest o njihovoj ljubavi objavila u studenom 2017. godine i nakon samo pet mjeseci vezi Nenad ju je zaprosio na Maldivima. Par je uplovio u bračnu luku u svibnju 2019., a 2021. godine rodio im se i sinčić Bloom, kojeg Hrvatska obožava te je pravi hit na društvenim mrežama.

Jednom prilikom Maja je otkrila i kako je upoznala Nenada.

''Nenad je bio direktor hotela u Šibeniku, jednog novog, a ja kao hotelijer po struci i valjda najveći putnik na svijetu, čim čujem da se otvorio novi hotel i da je super, tražim da tamo spavam. Kako svaki vikend pjevam, uvijek pikiram neki hotel. Ja sam baš stvarno jako opsjednuta hotelima'', otkrila je Maja u jednom intervjuu za Happy FM.

''Naravno da ga nisam uopće doživjela jer me svaki put netko dođe pozdraviti, nego je nevjerojatno dobro mirisao. Nisam znala tko me došao pozdraviti i pitam na recepciji tko je gospodin koji me pozdravio. Kažu oni da je to direktor hotela. Bože, što čovjek dobro miriše'', pričala je.

A ljubav se dogodila tek nakon tri godine.

''I tek treće godine ja sam bila slobodna, on je bio slobodan. Imala sam slobodnu noć, bila sam s prijateljicom i pozvao nas je na zabavu na bazenu ispred hotela. Mi smo došle. I valjda smo i on i ja osjetili tu neku kemiju. On je ponovno onako mirisao. I tu je on skužio da sam ja OK kad mi se počeo udvarati. I boga mi, on je primio i nije više pustio. Uzela direktora, hotel ću si očigledno izgraditi sama jednog dana'', ispričala je.

