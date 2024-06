Začetnica najpoznatijeg reality klana na svijetu meta je sprdnje zbog ove fotke: ''Ovo je najgori Photoshop ikad!''

Kris Jenner objavila je nove fotografije pa postala meta sprdnje, pratitelji su sigurni da je jako loše sve fotošopirala.

Članica obitelji Kardashian Kris Jenner objavila je nove fotografije na Instagramu, no zbog jedne se brzo našla na meti osuda.

Kris Jenner, članica klana Kardashian i majka jednih od najpoznatijih reality zvijezda u svijetu, objavila je nove fotografije na Instagramu, no zbog jedne je brzo postala meta sprdnje.

Naime, Kris je svojoj najboljoj prijateljici čestitala rođendan uz zajedničke fotografije, a na jednoj su pozirale u moru u kupaćim kostimima.

Međutim, Kris je na fotografiji nosila crni bikini na točkice koji je isticao njezin bujni dekolte, no obožavateljima nije promaklo da je ovu fotorafiju itekako uredila, ali loše.

''Je li Kris operirala grudi... Ili samo photoshop...?'' pitao se jedan pratitelj.

Drugi pratitelji brzo su se pridružili te se složili da je fotografija ''jako loš fotošop''.

''Ovo je jedan od najgorih photoshopa koje sam ikada vidio'', ''Ovdje sve izgleda fotošopirano'', ''Ova je fotografija lažna u svakom pogledu. Ništa o tome nije stvarno. To je loš photoshop posao'', ''Lmao photoshop je tako vidljiv'', ''Kakav fail!'', pisali su.

A Kris nije jedina. Njezine poznate kćeri, Kim Kardashian i Khloe Kardashian, već su nekoliko puta komentirali zbog uređivanja fotografija, a baš kao i mama, u njemu nije uspješna Khloe.

Inače, Kris je uspješna menadžerica koja je od svoje obitelji napravila prave zvijezde. U svojim mladim danima bila je u braku s odvjetnikom Robertom Kardashianom s kojim ima četvoro djece, Kourtney, Kim, Khloe i sina Roba. Nakon njegove smrti, udala se za atletičara Brucea Jennera (koji je danas žena pod imenom Caitlyn Jenner) te s njim dobila još dvije kćeri, Kylie i Kendall.

U to vrijeme, Kris je pokrenula i reality show ''Keeping Up With The Kardashians'' koji sada emitira svoju već 20. sezonu. Ovim showom koji prati njihovu svakodnevicu probile su se do A liste celebrityja, a danas su jedna od najpoznatijih obitelji na svijetu.

Danas je u sretnoj vezi s Coreyjem Gambleom već deset godina.

