Prije 17 godina postala je slavna zbog eksplicitnog videa, a danas uživa u bogatstvu s obitelji čije prezime zna cijeli svijet

Kim Kardashian počastila je pratitelje nizom fotografija iz plićaka, svi su gledali u njene obline koje godinama ponosno ističe.

Članica obitelji Kardashian, Kim, objavila je nove fotografije na Instagramu i njima oduzela dah pratiteljima.

Kim je u crnom kupaćem kostimu pozirala u plićaku, a gornji dio badića jedva je zadržao njene bujne obline.

Oko struka je nosila srebrne ukrase, a oko vrata je nosila ogrlicu s velikim privjeskom u obliku križa.

Prije nekoliko dana nju i sestru Khloe Kardashian paparazzi su uhvatili na plaži na otočju Turks i Caicos, gdje su uživale sa svojom djecom.

Fotografijama s odmora pohvalile su se i na društvenim mrežama, a iste su odmah postale predmet usporedbe s onima paparazza. No, čini se da stvarnost ipak nije tko daleko od onog što pokazuju na društvenim mrežama, barem kada su u pitanju njihova isklesana tijela i bujne obline, no ranije su se našle na meti kritika zbog metode kojom su postigle svoje vitke figure, je su navodno smršavjele s pomoću lijeka za dijabetes.

Podsjetimo, 43-godišnja Kim jedna je od najslavnijih reality zvijezda na svijetu. Ona i njena obitelj proslavili su se showom ''Keeping Up With The Kardashians'' koji se emitirao više od deset godina. Njihov život svakodnevno su pratile kamere, a oni su od svega napravili itekako veliki biznis zbog čega su danas jedni od najbogatijih ljudi na svijetu.

