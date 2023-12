Kim Kardashian potkrala se pogreška u fotošopu, primjećujete li što je krivo na ovoj fotografiji?

Kim Kardashian objavila je niz božićnih fotografija sa svojom djecom, a jedna od njih nikome nije bila jasna.

Najpopularnija članica najpoznatije obitelji u Americi, Kim Kardashian oduševila je pratitelje novim nizom blagdanskih fotografija.

Kim je na fotografijama pozirala sa svojom djecom sinovima Saintom i Psalmom te kćerima North i Chicago, no jedna fotografija zbunila je njezine pratitelje. To je fotografija na kojoj Kim pozira s kćeri North, a zajedno u rukama drže torbicu te se čini kao da Kim ima dva palca na jednoj ruci.

"Zašto imaš dva palca?", upitao ju je jedan od fanova u komentaru ispod objave, a zatim se pokrenula rasprava na Redditu.

Što mislite je li ovo Photoshop greška ili optička varka? greška

varka greška

varka Ukupno glasova:

"Kim i njezin tim brišu komentare o palcu ispod fotografije. Kakvi klaunovi", "Je li to još jedan Photoshop fail?", "Sigurno su namjerno takvu sliku objavili kako bi podigli angažman pratitelja", "Znam da je optička varka, ali volim što je napadaju", "Žao mi je što ovo moram reći, ali to nije Photoshop greška. Lijevom rukom uhvatila je desnu", samo su od komentara.

Kim je nedavno pokazala kako je ukrasila svoj prilaz u dvorište, tisuće lampica krasila su njena drvca.

Podsjetimo, 43-godišnja Kim jedna je od najslavnijih reality zvijezda na svijetu. Ona i njena obitelj proslavili su se showom ''Keeping Up With The Kardashians'' koji se emitirao više od deset godina.

Njihov život svakodnevno su pratile kamere, a oni su od svega napravili itekako veliki biznis zbog čega su danas jedni od najbogatijih ljudi na svijetu.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Matija Vuica se kroz jecaje oglasila nakon smrti svoga voljenog partnera: "Otišla je moja ljubav"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Neymar se pohvalio s kime je proveo Božić, ovu osobu pokraj njega nitko nije očekivao: "Ljubavi za tebe neće nedostajati!