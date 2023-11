Kim Kardshian pokazala kako je ukrasila prilaz kući vrijednoj 60 milijuna dolara, pogledajte ove bajkovite prizore!

Najpoznatija članica obitelji Kardashian-Jenner, Kim, pokazala je kako je ukrasila svoj prilaz u dvorište, tisuće lampica krase njena drvca.

Najpopularnija članica najpoznatije obitelji u Americi Kim Kardashian već je u blagdanskom duhu, a na svojim društvenim mrežama pokazala je kako je uredila prilaz svojoj kući vrijednoj 60 milijuna dolara u Calabasasu.

Reality zvijezda je snimila ulazak u dvorište iz automobila, a na videozapisu se vide njena stabla koja su sve jednake veličine te ukrašena tisućama bijelih lampica od krošnje pa sve do dna debla.

Dok su se automatska vrata otvarala, moglo se vidjeti više stabala prekrivenih svjetlucavim ukrasima.

Kako to izgleda, pogledajte u našoj galeriji.

Inače, njezina kuća u kojoj živi sa svoje četvoro djece već je i prije bila tema medija jer je uređena strogo minimalistički. Kuća je navodno dizajnirana uz pomoć minimalističkog arhitekta Claudija Silvestrina koji je radio na potkrovlju svog bivšeg supruga Kanyea Westa na Manhattanu.

U prošlogodišnjem intervjuu za Vogue Magazine, izjavila je da je u njenoj kući sve bež boje.

''Otkrila sam da je u svijetu toliko kaosa da kad dođem kući želim biti u tišini'', a našalila se i da je u šoku jer njezino četvero djece još nisu ''uništili'' kuću svojom igrom i bojama.

Podsjetimo, 43-godišnja Kim jedna je od najslavnijih reality zvijezda na svijetu. Ona i njena obitelj proslavili su se showom ''Keeping Up With The Kardashians'' koji se emitirao više od deset godina.

Njihov život svakodnevno su pratile kamere, a oni su od svega napravili itekako veliki biznis zbog čega su danas jedni od najbogatijih ljudi na svijetu.

