Hrvatica koju Srbi obožavaju doživjela je veliki šok: ''Ostala sam bez cijele ušteđevine, jedna gospođa me izigrala i prevarila...''

Pobjednica ''Zadruge'' Iva Grgurić za srpske je medije podijelila situaciju s kojom se suočila.

Pobjednica srpskog realityja "Zadruge 3" Iva Grgurić, u kojoj je osvojila iznos od 50 tisuća eura, nakon showa je nastavila zarađivati od reklama i Instagrama, ali bez velike svote novaca jednom je, na sreću nakratko, ostala.

Naime, Iva je otkrila da je nedavno bila žrtva prevare te je opljačkana.

''Dogodila mi se jedna teška situaciju. Svu svoju ušteđevinu, koju sam dugo skupljala, uložila sam u jedan posao i na kraju me jedna gospođa izigrala i prevarila. Sada je to gotovo, izvukla sam se iz te situacije. Nevjerojatno, ali kad je žena sposobna i ambiciozna, izvuče se iz svake situacije. Sjela sam, promislila sam dobro i rekla samoj sebi sada si ostala bez većine novaca, moraš se izvući, malo je teže, ali našla sam rješenje'', rekla je Iva za srpski Kurir.

Otkrila je kako je pronašla brz način da vrati novac koji joj je prevarom oduzet pa je sve prošlo dobro.

''Smislila sam plan koji mi je novac vratio za dva mjeseca. I u ljubavi i na poslu uvijek moram imati plan B'', izjavila je Hrvatica.

Iva je tijekom sudjelovanja u ''Zadruzi'' prikupila simpatije diljem regije, a mnoge je naljutila odlukama nakon završetka showa da se podvrgne brojnim estetskim operacijama.

Da ih je radila je i sama priznala, a svojom izjavom da ovo radi zbog drugih sve je pomalo šokirala.

''Plastične operacije radim za kompenzaciju! Kad me neko sredi, ja ga reklamiram na Instagramu i ne moram platiti. Moja ljepota puno košta! Da sam plaćala sve intervencije, dala bih na sve to oko 450 tisuća kuna. Ljudi, to je jedan stan'', kazala je za srpske medije jednom prilikom Iva i dodala:

''Grudima sam prezadovoljna! Imam najljepši dekolte, ne samo u Srbiji već u svijetu. Ne izgledam vulgarno, već seksipilno. Visoka sam, pa mi ova veličina grudi odgovara. Skinula sam 15 kilograma i svaki dan treniram, tako da izgledam bolje nego ikad.''

Prije nekoliko mjeseci svoju plavu kosu obojila je smeđu, a mnogi misle da je razlog tome bio novi partner Nemanja Petrošević. O njihovu prekidu šuškalo se već dulje vrijeme, kružile su priče i da je trudna, ali Nemanja se oglasio na društvenim mrežama te otkrio da su se razišli u dobrim odnosima.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Zbog ove djevojčice u Supertalentu se opet plakalo, morate poslušati što je to bilo vrijedno zlatnog gumba: ''Da netko s toliko duše pjeva o Hrvatskoj...''

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Nekad i sad Pogledajte kako danas izgleda ovaj neodoljivi dječačić kojeg pamtimo iz hit-filma s Tomom Cruiseom, nema šanse da ga prepoznate!