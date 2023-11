Srpski poduzetnik oglasio se o prekidu veze s Hrvaticom koja je pobijedila u srpskom showu: ''Bez obzira na to kako se nekome može činiti...''

Nemanja Petošević nakon mnoštvo natpisa u medijima na svom Instagram storiju ispričao detalje o prekidu s Ivom Grgurić.

Hrvatica koja je pobijedila u srpskom showu "Zadruga" Iva Grgurić nedavno je prekinula vezu sa srpskim poduzetnikom Nemanjom Petoševićem.

O njihovom prekidu dosta se šuškalo u medijima, no nitko nije znao pravi razlog njihovog razilaska.

Sada se Nemanja odlučio javno oglasiti povodom toga i iskreno ispričati što je to bilo s Ivom.

"Posljednjih dana se intenzivno piše o mom poslovnom i privatnom životu, posebice o privatnom pa sam odlučio podijeliti nekoliko misli ovdje", napisao je na samom početku pa nastavio

"Osobno nikada nisam javno govorio o trenutačnim ili prošlim vezama. Do sada nisam prihvaćao pozive za gostovanja u emisijama niti davao intervjue, jer ne smatram sebe javnom osobom čiji bi život i detalji iz njega trebali biti zanimljivi širokoj publici", objasnio je.

No, osjetio je kako sada zbog svega što se događa ipak mora otkriti neke detalje.

"Što se tiče moje veze s Ivom, mogu iskreno reći da sam sretan što sam imao priliku biti s njom u određenom dijelu svog života. Ona je samostalna i bori se za svoju budućnost. Bez obzira na to kako se to nekome može činiti, ne oslanja se na druge kako bi imala bolji život, stoga odlučno demantiram sve što pišu domaći mediji. Ukratko, uvijek smo bili tu jedno za drugo, i tako vjerujem da će biti i u budućnosti, na ovaj ili onaj način, bez obzira na ono što nam sutra donese. To je sve od mene, želim svima sve najbolje i puno sreće", poručio je.

Podsjetimo, još početkom ožujka ove godine krenule su glasine o prekidu ovog divnog para, ali i naslućivanja da je Iva trudna. Nakon čega se i ona sama oglasila na društvenim mrežama.

"Nisam ostavljena! Nikada nisam bila ostavljena! Čitam sve i svašta, ali nije ništa točno. Mene pokreću ljubav i emocije, moj partner mi je ogromna podrška u svemu što radim, zaista sam sretna i ispunjena", napisala je Iva tada u jednom od svojih storija.

