Kate Middleton oglasila se prvi put nakon dijagnoze, sve je objasnila u dirljivoj objavi pa otkrila na kojem događaju će nazočiti!

Kate Middleton koja je još u ožujku otkrila da je podvrgnuta preventivnoj kemoterapiji za neotkriveni oblik bolesti, kaže da je njezino liječenje u tijeku i trajat će još nekoliko mjeseci.

Kate Middleton napisala je dirljivu poruku u kojoj zahvaljuje javnosti na podršci zbog njezine dijagnoze raka.

Iako se neće vratiti javnim dužnostima s punim radnim vremenom, kaže da se sada ipak osjeća dovoljno dobro da u nadolazećim mjesecima preuzme mali broj javnih angažmana.

"Oduševile su me sve ljubazne poruke podrške i ohrabrenja tijekom posljednjih nekoliko mjeseci. Williamu i meni je to doista promijenilo svijet i oboma nam je pomoglo u nekim težim vremenima", započela je.

"Dobro napredujem, ali kao što svi koji prolaze kemoterapiju znaju, postoje dobri i loši dani. U tim lošim danima osjećate se slabo, umorno i morate se odmoriti. Ali u dobrim danima, kada se osjećate snažnije, želite se osjećati što je bolje moguće", dodala je.

"Moje liječenje je u tijeku i trajat će još nekoliko mjeseci. U dane kada se osjećam dovoljno dobro, zadovoljstvo mi je uključiti se u školski život, provoditi osobno vrijeme na stvari koje mi daju energiju i pozitivnost, kao i početi malo raditi od kuće. Veselim se što ću ovog vikenda sa svojom obitelji prisustvovati kraljevoj rođendanskoj povorci i nadam se da ću se pridružiti nekoliko javnih angažmana tijekom ljeta, ali jednako tako znam da još nisam izašla iz šume", rekla je pa otkrila kako se nosi sa svime.

