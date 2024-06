Znate li kako je Severinina ''Djevojka sa sela'' postala navijački hit? ''Sjećam se i danas kad je izvadio kazetofon na kojem je sviralo...''

Hrvatska nogometna reprezentacija ove godine prvi je put dobila službenu himnu. Dok je njezin uspon među navijačkim pjesmama tek počeo, brojne druge navijačima su se uvukle duboko pod kožu. Podsjetnik na slavne hitove bez kojih se ne gledaju utakmice pripremila je naša Lana Samaržija.

Navijačka atmosfera kreće, a nju dodatno osnažuju pjesme, neslužbene himne koje su tu već godinama, desetljećima i izazivaju snažne emocije zajedništva. Većina njih nije bila namijenjena navijačima i reprezentaciji, ali su to postale.

''Lijepa li si'', izdana 1998., do danas je ostala jedna od najljepših domoljubnih pjesama i neslužbenih himni Vatrenih.

''To je neslužbena himna već godinama, ona se pušta na Maksimiru posliej svake utakmice, pogotovo nakon većih utakmica, prije utakmica, sigurno jedna od najslušanijih pjesama'', govori Vlado Boban.

Iste godine velik uspjeh, koji postiže i danas, ostvarila je i pjesma ''Mare i Kate'' Zvone Boema i bivšeg reprezentativca Igora Štimca… Ova zapravo ljubavna pjesma, postala je navijačka.

''Sigurno je da je on zapravo dao tu patinu, koja ej dala toj pjesmu komercijalni uspjeh. Jer u konačnici nije to njegov jedini nastup, on ej znao nastupati u showovima.''

Te davne '98., kada smo kući donijeli broncu, Baruni su usred prvenstva iznjedrili navijačku himnu ''Neka pati koga smeta'' koja i danas budi nacionalni ponos.

''Nakon što je Hrvatska pobijedila Njemačku 3:0 u Lionu, '98., ta pjesma je svirala u prime timeu te večeri i ona ej legla baš u pravi trenutak.''

Na dočeku reprezentacije te godine pjevala je, među ostalima, i Severina ''Djevojku sa sela''.

''Mario Stanić naš proslavljeni reprezentativac je tada kupio kazić što je imao CD, to je za to vrijeme bilo nešto vanserijski, i ponosno ga je nakon utakmice s Japanom dignuo slavodobitno kao pehar i pustio ''Djevojku sa sela'' i oni su svi pjevali. Sjećam se toga kazića od Stanića koji je bio DJ reprezentacije na tom prvenstvu.''

Pjesma ''Nije u šoldima sve'' Mladena Grdovića i Bepe Matešića izdana je davne '96., no u navijačku orbitu lansirao ju je Šime Vrsaljko, DJ reprezentacije koja je sa Svjetskog 2018. donijela srebro.

Vatreni su je toliko pjevali da je Grdović zbog njih neplanirano letio u Rusiju.

''Vrsaljko, Subašić, Livaković, Modrić svi su svi porijeklom iz Zadra ili okolice Zadra i oni ga često zovu na svoje fešte. Tako je bilo i nakon, ne znam koje utakmice u nokaut fazi, znam da smo čekali nas nekoliko novinara pred hotelom i da je Grdovića netko dopremio zrakoplovom.''

Biti dio nevjerojatne navijačke priče posljednjih godina pošlo je za rukom i Dalekoj obali.

''To je pjesma koja je davno napisana, prelijepa domoljubna pjesma, nekako je pala u zaborav početkom 21. stoljeća, ali onda mislim da je to bilo prije prvenstva u Rusiji, godinu prije negdje vratila u navijačku orbitu.''

I tako iz '91. još jača stigla u 2015. i od onda se izvodi na svečanim dočecima poput posljednjeg 2022.

''U Frankfurtu smo bili 10 dana, zajedno smo spavali tamo u jednoj sobi i pukla nas je nostalgija i onda je Ban nastavio pisati dalje, a mi smo mu tu uletili s još par crtica. Iz nostalgije i ljubavi za domovinu je nastala ta pjesma.''

''Ovo je velika čast i najmanje što je Daleka obala mogla dati za hrvatski narod.''

''Zaprešić boysi iznjedrili su brojne pjesme namijenjene navijačima. Poznati su hitmejkeri navijačkog opusa, a posebno su ponosni na svoja, kako ih od milja zovu, ''četiri asa'', ''Srce vatreno'',''Samo je jedno'', ''Igraj moja Hrvatska'' i ''Neopisivo''

"Uvijek volimo reći, osjećaj je bio neopisiv. Moramo zaštiti tu riječ, stvarno neopisivo. Bilo je naporno, ali bilo je zabavno i ostat će nam definitivno u sjećanju do kraja života. "

"Meni je tek drugi dan bilo. Kad sam drugi dan vidio snimke, naježio sam se… Treba napomenuti da smo mi svih tih dana bili u akciji. Dan prije u Zaprešiću na finalu, na Trgu u polufinalu. Tek smo kasnije shvatili, čega smo to dio bili."

A u čemu je tajna svih ovih vječnih hitova?

''Navijačke pjesme i navijačke himne naviše obilježe rezultat. Što je rezultat veći to će one biti više utkane. Mi pričamo a već smo spomenuli 3 pjesme s prvenstva '98. Pričamo o pjesmama iz Rusije, Hrvatska je najljepši nogomet igrala 2008., tada je izašlo ''Srce Vatreno''.''

Ostaje iščekivanje novog rezultata i neke nove pjesme zbog koje ćemo ga se snažnije sjećati!

