Zvijezda ''Dinastije'' u 91. godini iznenađuje izgledom, evo kako se sredila za posljednji izlazak sa svojim petim suprugom!

Glumačka diva Joan Collins i njen partner izašli su na večeru u Londonu, mnogi će se iznenaditi kako ona izgleda u 91. godini.

Glumačka diva Joan Collins viđena je u izlasku u Londonu gdje su je paparazzi uhvatili u društvu partnera Percyja Gibsona.

Par je bio u Broadwicku na predstavljanju knjige Gabriele Peacock, a Joan je sve oduševila svojim izgledom u 91. godini života.

Zvijezda ''Dinastije'' se za izlazak odlučila odjenuti crni kaput, košulju i hlače, a sve je kombinirala sa zlatnim detaljima dok je njen partner nosio tamno odijelo i kravatu i glumicu do ulaza vodi ruku pod ruku.

90-godišnja glumica ne skriva koliko je sretna sa svojim suprugom, s kojim je u braku posljednjih 20 godina. Od nje je mlađi 31 godinu, njezin je peti suprug, nakon što je okončala brakove s Maxwellom Reedom, Anthonyjem Newleyjem, Ronom Kassom i Peterom Holmom. Joan s drugim suprugom Anthonyjem ima dvoje djece, Taru i Alexandera Newleyja, dok je kćer Katyanu Kass dobila s trećim suprugom Ronom.

Pogledaji ovo Celebrity Legendarna glumica u 90. godini pozirala u badiću, a u bazenu joj se pridružio i 31 godinu mlađi muž

U kolovozu 2022. godine u intervjuu za časopis Saga priznala je da o sebi još uvijek razmišlja kao o 40-godišnjakinji te time otkrila tajnu svoje ljepote, tvrdeći da su godine nevažne jer joj je fokus na tome kako izgleda, osjeća se i ponaša.

Joan je 2022. proslavila 20. godišnjicu braka s Percyjem u hotelu Claridge's u londonskom Mayfairu i tom ga je prigodom nahvalila te dodala kako je prava sretnica što ga ima u životu.

"On se brine za sve. On se brine za moju djecu i sve naše financije. On je ljubav mog života. To je sjajan brak i sjajna veza", rekla je Joan u intervjuu za Sagu.

Pogledaji ovo Celebrity Ono što je prvi suprug učinio legendarnoj glumici zaprepastilo je sve, dugo je skrivala i zašto se uopće udala za njega

Uz njihov dan vjenčanja veže se i jedna zanimljiva informacija.

Naime, par je u zadnji čas promijenio planove za vjenčanje te su time spasili Percyja da se ne nađe u blizini Svjetskog trgovačkog centra na dan velike tragedije 11. rujna 2001.

Umjesto tog dana vjenčali su se nekoliko mjeseci kasnije, 17. veljače 2002.

Inače, Joan je bila seks-simbol 80-ih. Ulogu koja ju je proslavila ostvarila je u ''Dinastiji'', a glumila je još u brojnim filmskim ostvarenjima kao što su ''Pastuh'', ''Zemlja faraona'' i drugi.

