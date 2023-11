Legendarna glumica i 31 godinu mlađi suprug uživali su na plaži, on joj je peti muž, a tek je s njim našla pravu sreću!

Joan Collins i Percy Gibson uhvaćeni su kako uživaju na plaži na Barbadosu, a svoj izlet ovjekovječili su i fotografijom za koju su zamolili pomoćnika.

Britanska glumica Joan Collins i njen partner Percy Gibson uhvaćeni su na svom odmoru na Barbadosu. Stariji par šetao je pješčanom plažom u kupaćim kostimima, a u jednom trenu sjeli su ispod jedne sjenice kako bi se fotografirali.

Za to su zamolili svog pomoćnika, a onda su nastavili šetnju dalje.

90-godišnja glumica ne skriva koliko je sretna sa svojim suprugom s kojim je u braku posljednjih 20 godina. Od nje je mlađi 31 godinu, njezin je peti suprug, nakon što je okončala brakove s Maxwellom Reedom, Anthonyjem Newleyem, Ronom Kassom i Peterom Holmom. Joan s drugim suprugom Anthonyjem ima dvoje djece, Taru i Alexandera Newleya, dok je kćer Katyanu Kass dobila s trećim suprugom Ronom.

U kolovozu prošle godine je u intervjuu za časopis Saga priznala da o sebi još uvijek razmišlja kao o 40-godišnjakinji te time otkrila tajnu svoje ljepote, tvrdeći da su godine nevažne jer joj je fokus na tome kako izgleda, osjeća se i ponaša.

Joan je 2022. proslavila 20. godišnjicu braka s Percyjem u hotelu Claridge's u londonskom Mayfairu i tom ga je prigodom nahvalila te dodala kako je prava sretnica što ga ima u životu.

"On se brine za sve. On se brine za moju djecu i sve naše financije. On je ljubav mog života. To je sjajan brak i sjajna veza", rekla je Joan u intervjuu za Sagu.

