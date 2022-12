Legendarna glumica u 90. godini pozirala u badiću, a u bazenu joj se pridružio i 31 godinu mlađi muž

Joan Collins u 90. godini pozirala je za društvene mreže u badiću leopardova uzorka, a pridružio joj se i peti suprug Percy Gibson.

Legendarna holivudska glumica Joan Collins pohvalila se da je ovogodišnje božićne blagdane provela u bikini izdanju, sunčajući se i kupajući u bazenu u svojem domu na Beverly Hillsu.

Pogledaj i ovo Diva burnog života Za Playboy se skinula s 50 godina iz razloga koji je njoj bio bitan, a i u 88. godini ona je jednostavno neuništiva

89-godišnja Joan pokazala je liniju u jednodijelnom badiću leopardova uzorka, dok je na licu imala šminku i sunčane naočale, a kosu je skupila u visoku punđu. Društvo joj je pravio 58-godišnji suprug Percy Gibson, s kojim je sretnom braku posljednjih 20 godina.

"Imala sam sjajan Božić na Beverly Hillsu, mogla sam plivati i divno sam ručala", napisala je Joan uz objavu.

"Izgledaš sjajno i sretno", "Kao da ne stariš, želim biti u prošlom životu", "Za nju su godine samo broj", "Seksi zauvijek", "Predivno", "Uvijek lijepa", "Tako treba", "Uvijek sam ti se divila. Otmjena, lijepa", pohvalili su je pratitelji u komentarima.

Joan i Percy upoznali su se 2002. godine u kazalištu, a holivudski producent, koji je od glumice mlađi 31 godinu, njezin je peti suprug, nakon što je raskinula brakove s ​​Maxwellom Reedom, Anthonyjem Newleyem, Ronom Kassom i Peterom Holmom.

Joan s drugim suprugom Anthonyjem ima dvoje djece, Taru i Alexandera Newleya, dok je kćer Katyanu Kass dobila s trećim suprugom Ronom.

U kolovozu je u intervjuu za časopis Saga priznala da o sebi još uvijek razmišlja kao o 40-godišnjakinji te time otkrila tajnu svoje ljepote, tvrdeći da su godine nevažne jer joj je fokus na tome kako izgleda, osjeća se i ponaša.

Joan je ranije ove godine proslavila 20. godišnjicu braka s Percyjem u hotelu Claridge's u londonskom Mayfairu i tom ga je prigodom nahvalila te dodala kako je prava sretnica što ga ima u životu.

"On se brine za sve. On se brine za moju djecu i sve naše financije. On je ljubav mog života. To je sjajan brak i sjajna veza", rekla je Joan u intervjuu za Sagu.

