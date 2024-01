Njezin peti suprug mlađi je od nje 31 godinu i kaže da je baš on ljubav njezina života, ovo posebno voli kod njega!

Legendarna glumica Joan Collins i njezin suprug Percy Gibson gostovali su na dodjeli nagrada Emmy, i nakon 20 godina braka i unatoč velikoj razlici u godinama ljubav je na vrhuncu.

Britanska glumica Joan Collins i njezin partner Percy Gibson zablistali su na crvenom tepihu dodjele nagrada Emmy u Los Angelesu, a poglede pune ljubavi pred kamerama nisu skrivali.

Joan i Percy pozirali su prigrljeni te je on svoju partnericu držao oko struka, a nasmijani od uha do uha pokazali su da su u svojoj ljubavnoj vezi itekako sretni. Joan je nosila dugu haljinu svijetlo plave boje s cirkonima te je na rukama imala rukavice koje su haljini dale još više elegancije, dok je njezin partner nosio crni smoking.

90-godišnja glumica ne skriva koliko je sretna sa svojim suprugom, s kojim je u braku posljednjih 20 godina. Od nje je mlađi 31 godinu, njezin je peti suprug, nakon što je okončala brakove s Maxwellom Reedom, Anthonyjem Newleyjem, Ronom Kassom i Peterom Holmom. Joan s drugim suprugom Anthonyjem ima dvoje djece, Taru i Alexandera Newleyja, dok je kćer Katyanu Kass dobila s trećim suprugom Ronom.

U kolovozu 2022. godine u intervjuu za časopis Saga priznala je da o sebi još uvijek razmišlja kao o 40-godišnjakinji te time otkrila tajnu svoje ljepote, tvrdeći da su godine nevažne jer joj je fokus na tome kako izgleda, osjeća se i ponaša.

Joan je 2022. proslavila 20. godišnjicu braka s Percyjem u hotelu Claridge's u londonskom Mayfairu i tom ga je prigodom nahvalila te dodala kako je prava sretnica što ga ima u životu.

"On se brine za sve. On se brine za moju djecu i sve naše financije. On je ljubav mog života. To je sjajan brak i sjajna veza", rekla je Joan u intervjuu za Sagu.

Uz njihov dan vjenčanja veže se i jedna zanimljiva informacija. Naime, par je u zadnji čas promijenio planove za vjenčanje te su time spasili Percyja da se ne nađe u blizini Svjetskog trgovačkog centra na dan velike tragedije 11. rujna 2001.

Umjesto tog dana vjenčali su se nekoliko mjeseci kasnije, 17. veljače 2002.

Podsjetimo, Joan je jedna od najslavnijih glumica prošlog stoljeća, a proslavila se u seriji ''Dinastija''.

