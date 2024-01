Skoro 60 godina supruga uspješno skriva od javnosti: ''Muškarci su moja slabost, ali Carl zna da samo flertujem s drugima i da ću se vratiti kući''

Američka ikona country glazbe i glumica Dolly Parton sa suprugom Carlom Deanom u braku je već skoro 60 godina, a njihova ''otvorena'' veza doprinijela je tome da su toliko dugo zajedno.

Pjevačica Dolly Parton sa suprugom Carlom Deanom u braku je 58 godina, a upoznali su se u praonici rublja u Nashvilleu 1964. godine.

Prije nego što se vinula na vrhove ljestvica s hitovima poput ''Jolene'' i ''9 to 5'', 77- godišnja Dolly je upoznala Carla i zaljubila se na prvi pogled.

''Kada sam se prvi put preselila u Nashville 1964., prala sam prljavo rublje jer mi se jako žurilo preseliti se novi dom. Nikad prije nisam bila u praonici. Izašala sam van, tamo je bio jedan zgodni čovjek koji se vozio pored praonice rublja i skrenuo sa strane. Tako smo počeli razgovarati i vjenčali smo se dvije godine kasnije.''

Dolly je tada imala samo 20 godina.

''Muškarci su moja slabost. Nizak, debeo, ćelav ili mršav — bila sam zaljubljena u neke vrlo neobične muškarce, ali Carl zna da ću se uvijek vraćati kući i da se ne seksam s tim ljudima — samo flertujem i zabavljam se'', priznala je jednom pjevačica.

''On nije ljubomoran i ja nisam ljubomorna na njega. On zna da flertujem. I on flertuje s drugima.''

A onda je to nazvala i otvorenom vezom te njoj dala zasluge za dug i uspješan brak.

''Da, to je otvorena veza, ali ne seksualna i ubila bih ga da znam da to radi. I on bi mene ubio. Na kraju dana mi se ludo volimo'', rekla je kroz šalu.

''Mislim da je veliki dio duge ljubavi činjenica da smo iskreni i otvoreni i da imamo izopačen smisao za humor! On je lud, tako je zabavan i pametan'', dodala je Dolly.

''Znaš, svidio bi mi se i da mi nije muž, da je nečiji drugi muž, rekla bih: "Znaš onog Carla Deana, zar nije smiješan? Nije li on dobar tip?" priznala je.

Godine 2022. Dolly je podijelila uvid u njihovu romansu i objasnila da se voli dotjerati za svog muškarca.

''Svaki dan se malo našminkam i popravim frizuru jer pomislim: "Pa, cijeli svijet me uvijek vidi dotjeranu pa zašto ne bi i on. Nitko se ne želi ljubiti s pogrbljenom osobom! Važno mi je da izgledam što bolje. Mislim da na neki način pomaže da stvari ostanu začinjene.''

Inače, Dolly je sve ove godine uspješno krila muža od javnosti rijetko ga je spominjala.

"On je samotnjak i ne voli se baš družiti ni s kim osim sa mnom, ali kad sam kod kuće, jer nije tip za izlaske i socijalizaciju", kazala je pjevačica za Entertainment Tonight.

"Voli živjeti na farmi i godinama vodi brigu o našem imanju", dodala je.

Iako su tako dugo zajedno, par nikad nije imao djece, a pjevačica je kroz humor jednom objasnila zašto je tome tako.

''Muž i ja mislimo da smo mi djeca i vodimo brigu jedno drugome.''

