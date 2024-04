Ida Prester ispričala sve o početku ljubavne priče sa suprugom: "Točno na ovom mjestu smo se prvi put ugledali''

Ida Prester sa suprugom Ivanom je u braku 11 godina, a sada je na Instagramu podijelila priču kako i gdje su se prvi put upoznali.

Pjevačica i voditeljica Ida Prester sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila priču kako su se ona i suprug Ivan Pešavski upoznali.

Ida je uz opis događaja, podijelila i fotografije mjesta na kojem su se sreli, a na grafitu iza njih pisalo je: "A koga ti voliš?".

"Točno na ovom mjestu smo se prvi put ugledali. Pred 12 godina u Karlovcu, na rođendanu zajedničkog prijatelja Ewoxa. Ja ga se dobro sjećam, sharenog shashavca. On je mene doduše do sutradan zaboravio, pa me opet krenuo ‘muvati’ kad smo se sreli.. E pa onda sam se potrudila da me zapamti", kaže Ida.

Kakvi su vam Ida i Ivan kao ljubavni par? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Ivan i Ida na fotografijama su nosili zanimljivu odjevnu kombinaciju u retro stilu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ida Prester objavila naslovnicu s Matanićem kojom su se zalagali za borbu protiv nasilja nad ženama: "Uvijek je najglasnije osuđivao seksualne predatore..."

Zanimljivo je to kako ovaj bračni par gdje god se pojavi, uvijek privuče pažnju zbog odjevnih komada. Osim što imaju smisla za modu, dobro je poznato i to kako su njih dvoje jedno od najsložnijih parova na estradi.

Pogledaji ovo Celebrity Velika tuga u obitelji Ide Prester: "Teško je povjerovati da je ovo bilo prije samo tri dana, bio je baš lijep oproštaj, nismo ni znali..."

Podsjetimo, sa suprugom Ivanom Ida je u braku od 2013. godine te zajedno imaju dvojicu sinova - Rija i Roka, a za što sretniji brak u njihovu su slučaju ključna zajednička putovanja, kako je jednom objasnila.

''Ja bih tu bila malo ljenja jer sam više u brizi o djeci, ali on je tu u pravu, jednom mjesečno moramo otići nekamo kao par'', rekla je pjevačica za IN magazin.

Pogledaji ovo Celebrity Ida Prester ženama iznad 40 godina udijelila savjet zlata vrijedan: "I što sam ja napravila? Obrnula sam igricu!''

Obitelj je sedam godina živjela u Beogradu, a onda su se preselili u Zagreb.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zanosna kći Zdravka Čolića objavila je provokativnu fotografiju, a on je jasno dao do znanja da mu se to ne sviđa: "Ukorim je, ali ona je takva..."

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Prije nje šarmirao je brojne poznate dame, no tek mu je ona u sedmom desetljeću smirila srce, prvo je bila samo obiteljska prijateljica!