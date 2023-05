S Tinom Turner godinama je nastupala prelijepa Hrvatica, koja je bila i posljednja Miss Jugoslavije: "Pokazala mi je da nema granica"

Ivona Brnelić 1990. godine ponijela je krunu najljepše Jugoslavenke, nakon čega je postala plesačica Tine Turner.

Tina Turner zauvijek nas je napustila u 84. godini, a priliku da upozna i radi s legendarnom pjevačicom dobila je i jedna Hrvatica.

Riječanka Ivona Brnelić godinama je proputovala cijeli svijet plešući za Tinu Turner.

Ivona je, inače, i posljednja Miss Jugoslavije, a nakon što je ponijela krunu 1990. godine, započela je životnu priču poput one iz bajke. Ples je njezina strast, pa je trudom i upornošću došla do najboljih.

"Ja sam kroz to naučila biti perfomer i doći do nekih svemirskih osjećaja dok plešeš", priznala je Ivona jednom prilikom za IN magazin.

Godinama je pratila Tinu Turner na svjetskim turnejama, a posljednji put za nju je plesala na dodjeli nagrada Grammy.

"Kad ti radiš s najboljim ljudima i onda ti oni pokažu koliko je to više od plesa. Ti kad radiš s jednom osobom kao što je Tina Turner, ona funkcionira na nekim totalno drugim vibracijama. Njezina dubina je nešto što ja zapravo ne mogu opisati riječima", opisala je Tinu.

"Pokazala mi je zapravo da nema granica. Čovjek se uvijek limitira da može nešto do tud ili ne može više zbog toga. Ona je osoba koja je totalno otvorena i njezin talent je toliko ogroman da kad si u blizini shvatiš zapravo koliki je to jedan universe, jedan svemir svega", dodala je.

Osim s Tinom Turner, Ivona je radila i s Destiny's Child, Spice Girls, Usherom i mnogim drugima.

Na vrhuncu plesne karijere odlučila je vratiti se u Hrvatsku i u Rijeci otvoriti plesni studio.

