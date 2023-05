Život joj je obilježila uspješna glazbena karijera, a u četiri zida proživljavala je mučno zlostavljanje od voljene osobe

Svijet je rastužila vijest o smrti glazbene legende i kraljice rock&rolla Tine Turner. Život joj nije bio lak, a sve je bilo opisano i u dokumentarnom filmu koji je izašao prije dvije godine.

Smrt glazbene legende Tine Turner šokirala je i rastužila cijeli svijet, a vijesti o odlasku ove glazbene legende potvrdili su njezini glasnogovornici službenim priopćenjem.

Jedna i neponovljiva! Rijetki znaju što je to Tina Turner naučila legendarnog Micka Jaggera pa postala senzacija kakvu svijet nije vidio!

A život ove glazbene dive nije bio nimalo lak. Tina je rođena 26. studenog 1939. godine, a pravo ime joj je Anna Mae Bullock. Njena majka bila je tvornička radnica, a otac baptistički svećenik. Kada je Tina navršila 12 godina roditelji su joj se rastali, nakon čega su ona i njena sestra Alline odrasle s bakom. Kada je navršila 16 godina preminula joj je baka pa se sa sestrom i majkom preselila u St. Louis gdje je upisala Summer High School. Ubrzo nakon što se preselila počela je i izlaziti sa sestrom, a u jednom od klubova upoznala je svog supruga Ikea Turnera. Prije njega zaljubila se u saksofonista Raymonda Hilla s kojim je 1958. godine dobila i sina Craiga Bullocka. Godinu dana nakon započela je vezu s Ikeom.

Tih je godina i započela njena glazbena karijera, upravo uz Ikea kojemu je neko vrijeme bila prateći vokal. Tada su snimili kultne pjesme poput hita ''River Deep, Mountain High''. Tinin život uz Ikea nije bio lagan, često ju je zlostavljao, a priča o njihovoj vezi ispričana je u filmu ''What's Love Got To Do With It?'' iz 1993. godine.

Tina i Ike su se vjenčali 1962. u Meksiku, ali bračna idila nije dugo trajala. O odnosu koji ju je obilježio na najružnije načine jer ju je Ike godinama mlatio progovorila je i u knjizi ''Happiness Becomes You: A Guide To Changing Your Life For Good'' objavljenoj 2020. godine.

''Razbijene usne, crne i zatvorene oči, izbijena čeljust, slomljene kosti, kao i psihičko ubijanje postalo je dio mog svakodnevnog života'', napisala je Tina, koja se okrenula budizmu jer kako tvrdi, to ju je jedino držalo normalnom. No, bez obzira na trud i duhovnost koju je tražila, depresija ju je dovela do ruba i 1968. godine je pokušala počiniti samoubojstvo. Prije izlaska na pozornicu popila je 50 tableta za spavanje, a kad je njezina ekipa primijetila da s njom nešto nije u redu, hitno su je prevezli u bolnicu gdje su joj spasili život.

Turner je u dokumentarcu priznala da joj se i dan danas javljaju sjećanja na trenutke kada ju je Ike tukao. "Vraćaju se te scene, javlja se ta stvarna slika, to je poput prokletstva", ispričala je.

Zbog svega, Tina je oboljela i od PTSP-a.

Rastali su se 1978., a nakon toga Tina je uspjela zadržati tantijeme kao tekstopisac, dva Jaguara, krznenu odjeću i nakit te svoje umjetničko ime. Ikeu je predala udio u vlasništvu studija kao i izdavačke kuće te dio nekretnina. Tijekom turbulentnog razvoda, nekoliko je promotora izgubilo novac od njihovih planiranih nastupa pa je zbog dugova gotovo dvije godine nastupala za kupone hrane i samo u malim klubovima. Ike je čak tvrdio u nekoliko navrata da se nikada nisu vjenčali, ali prema kalifornijskim zakonima, jasno je ustvrđeno da jesu.

Prije dvije godine HBO je objavio dokumentarac "Tina" o legendarnoj pjevačici u kojem je najavila kroz suze da se nakon 60 godina karijere zauvijek oprašta od publike. U dokumentarcu su prikazani emocionalni intervjui s Tinom u kojima se prisjeća svog djetinjstva obilježenog siromaštvom i branjem pamuka u poljima u Tennesseju, svog pjevačkog debija s nasilnim mužem Ikeom i usamljenih godina dok je bila vodeća ženska rock zvijezda.

Nakon rastave, Tina je krenula u solo-karijeru, a u javnosti je htjela steknuti drugačiji dojam o svojoj pjevačkoj karijeri.

"Unatoč svom uspjehu koji sam postigla, ljudi su i dalje govorili o Tini i Ikeu. Nisam bila zainteresirana o prepričavanju te smiješne, sramotne priče o mom životu. No osjećala sam da je to jedini način da skinem novinare sa svojih leđa", istaknula je Tina.

Osim zlostavljanja Tina je doživjela i najveću bol koju neka majka može doživjeti, smrt vlastite djece. Njezini sinovi Ronnie Turner i Craig Raymond Turner napustili su ovaj svijet prije majke, Ronnie u prosincu prošle godine nakon duge bitke s rakom, a njegov brat Craig 2018. godine počinivši samoubojstvo.

Vjeru u ljubav vratio joj je drugi suprug njemački glazbeni direktor Erwin Bach. Počeli su vezu sredinom 80-ih, a vjenčali se 2013. godine.

Par je živio u Švicarskoj, a Tina Turner je uzela švicarsko državljanstvo. Suprug joj je 2017. donirao bubreg nakon što je otkriveno da boluje od zatajenja bubrega.

Stvorila je neke od najpoznatijih svjetskih pjesama, uključujući ''Proud Mary'', ''Private Dancer'', ''The Best'' i brojne druge. Nosila je titulu kraljice rock and rolla i nagrađena je s osam Grammy nagrada. Časopis Rolling Stone stavio je Tinu na listu Besmrtnika - najvećih izvođača svih vremena. Tina je dobila i svoje mjesto u Rock and Roll Hall of Fame muzeju, Clevelandu. Dobitnica je Grammy Hall of Fame Award nagrade. Jedna je od najpopularnijih i najuspješnijih ženskih rock izvođačica svih vremena s prodanih gotovo 200 milijuna albuma, što kao samostalna izvođačica, što kao članica sastava bivšeg supruga Ikea Ike & Tina Turner.

Svjetsku slavu stekla je iznimno zapaženim nastupom na koncertu Rolling Stonesa 1969. godine, gdje su im predgrupa svirali Ike i Tina, a Mick Jagger, tvrde mnogi, od tada na pozornici oponaša neke od Tininih pokreta.

''Tina je jednostavno fantazija svakog muškarca, ona je božanstvena, otkačena, chic. S Tinom se osjećaš kao da možeš prebroditi i najjaču oluju'', rekao je legendarni pjevač Rolling Stonesa.

Tina Turner nastupila je dva puta samostalno u Hrvatskoj - 1979. je održala koncert u zagrebačkom Domu sportova, a 1990. na stadionu u Velikoj Gorici.

