Iako je sve skrivao osmijehom, prvu traumu je doživio kao dijete, a zadesila ga je kobna sudbina od koje je strahovao cijeli život!

John Candy rođen je 1950. godine u Kanadi. Pamtimo ga kao komičara i glumca, a iako je sve skrivao osmijehom, iza toga su se nalazili brojni strahovi i traume.

Legendarni kanadski komičar i glumac John Franklin Candy da je živ danas bi slavio 74. rođendan. Pamtimo ga po kultnim ulogama u filmovima poput ''Sam u kući'', ''Mala trgovina užasa'', ''Ujak Buck'', ''Ledena staza'', ''Avioni, vlakovi, automobili'' za koji brojni kritičari kažu da je jedna od njegovih najboljih uloga.

Ali krenimo ispočetka.

Candy je rođen u Torontu, a odrastao je u Ontariju. Majka mu je bila Poljakinja, a otac Englez. Kada je imao samo pet godina suočio se s prvom velikom životnom tragedijom koja je ostavila dubok trag na njemu, a zbog straha od bolesti kasnije je razvio i anksioznost.

Naime, njegov otac preminuo je od komplikacija povezanih sa srčanim bolestima. Imao je samo 35 godina.

Candy je u mladosti sanjao o karijeri profesionalnog igrača američkog nogometa, ali zbog ozljede koljena tijekom srednjoškolskih dana nije mogao ostvariti taj san. Nakon toga upisao je Centennial College kako bi studirao novinarstvo, a kasnije je prešao na Sveučilište McMaster, gdje se počeo baviti glumom.

Iako je shvatio da je gluma njegova prava ljubav, sport nikada nije zaboravio. Bio je strastveni navijač hokejaške momčadi Toronto Maple Leafs i čak je postao suvlasnik kanadske nogometne momčadi Toronto Argonauts.

Kada govorimo o glumi, John se prvi put proslavio svojim radom kao član torontskog ogranka improvizirane komičarske grupe The Second City 1972., nakon čega se pridružio glumačkoj ekipi u humorističnoj emisiji "Second City Television" sa sjedištem u Torontu koju je 1981. preuzeo NBC i tada je postao veliki hit. Serija je osvojila nagrade Emmy 1981. i 1982. za scenarij.

Njegov veliki proboj dogodio se 1984. godine zahvaljujući ulozi Freddieja Bauera u "Splashu", u kojem je glumio s Tomom Hanksom. Tijekom karijere snimio je samo 50-ak filmova, ali ga brojni i dan danas gledaju u kultnim ulogama. Jedna od njih je i ona u filmu ''Sam u kući''. Tamo je utjelovio Gusa Polinskog, člana sastava Kenosha Kickers, čiji je let otkazan zbog vremenskih nepogoda. On je u pravom trenutku ponudio Kevinovoj mami Kate da pođe s njima u Chicago.

Sreću u ljubavi pronašao je s Kanađankom Rosemary Hobor. Vjenčali su se 1979. godine, a u braku su dobili dvoje djece - Jennifer 1980. godine i Chrisa 1984. godine.

Osim obiteljske povijesti bolesti sa srcem, John se susreo s još jednim problemom. Iako je sve uvijek skrivao dobrim humorom, cijeloga života borio se s prekomjernom težinom. Glumac se teško nosio s podsmijavanjem u industriji, ali u stresnim situacijama utjehu je pronalazio upravo u hrani. Jednom prilikom njegov je sin progovorio o svim problemima s kojima se njegov otac suočavao.

"Uvijek je radio na svojoj težini i zdravlju. I na sreću, pomogao nam je da to sami shvatimo. Odrastao je sa srčanim oboljenjima. Moja sestra i ja smo jako dobro svjesni toga i pazimo na sebe. Njegov otac imao je srčani udar, njegov brat imao je srčani udar. Bilo je to u obitelji. Imao je trenere i stalno se brinuo za svoju prehranu. Znam da je dao sve od sebe'', rekao je ranije za The Hollywood Reporter.

Tog kobnog 4. ožujka 1994. godine dogodilo se upravo ono zbog čega je glumac cijeloga života strahovao. Candy je imao srčani udar i to dok je radio na svom novom filmu ''Wagons East'' u Meksiku. Imao je tada SAMO 43 godine.

Glumac je svojih posljednjih dana života često bio pod stresom i na njemu se vidjelo da je iscrpljen, a navodno je u noći prije smrti svojoj obitelji otkrio kako se jedva čeka vratiti kući sa snimanja.

Nažalost, to se nikada nije dogodilo.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Veliko slavlje u domu Fani Stipković, pogledajte video: ''Najbolje u našem životu si ti!''

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Kći Ive Majoli izrasla je u pravu ljepoticu koja ima velikih razloga za slavlje, mama se pohvalila i fotkom!

Naša glumica otkrila detalje vjenčanja s 26 godina mlađim nogometašem: ''Njegov otac nije bio oduševljen kad je doznao za vezu''

Prepoznajete li zvijezdu regije? Nekada je htjela ići na Eurosong, a danas je zovu balkanskom kraljicom trapa!

Ne, ovo nije Marlon Brando! Šokantniju transformaciju nismo vidjeli, a teško da ćete pogoditi i tko se skriva ispod ove maske!



Pogledaji ovo Celebrity Jedna od najljepših hrvatskih sportašica više ne izgleda ovako, pogledajte kako joj stoji nova velika promjena!

Pogledaji ovo Celebrity Ovako je splitska glumica pokazala poštovanje i ljubav prema bivšem partneru s kojim ima dijete, baš ga je nahvalila!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako je Ida Prester uredila staru djedovu kuću, pokazala je rezultate radova nakon renovacije!

Pogledaji ovo Nekad i sad Zvijezda filma snimljenog u Zagrebu zabrinula fanove: Je li ona najnovija žrtva kontroverznog lijeka o kojem svi pričaju?