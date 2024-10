Ovako je splitska glumica pokazala poštovanje i ljubav prema bivšem partneru s kojim ima dijete, baš ga je nahvalila!

Ana Gruica Uglešić uvijek je o bivšem partneru govorila s poštovanjem, a sada se osvrnula na njegovu novu izdanu knjigu, koju je pohvalila na Instagramu.

Zagrepčanin Hrvoje Šalković konačno je razveselio svoje vjerne čitatelje i obožavatelje novim romanom "Babići". U jednom zagrebačkom kafiću okupio je obožavatelje, a najviše je uživao njegov sin.

Iako nije prisustvovala promociji, iz Splita je bivšeg partnera podržala i Ana Gruica Uglešić, koja o njemu uvijek govori s poštovanjem i ljubavlju.

"Ono što mogu reći kao osoba koja zadnjih 25 godina u prosjeku čita 40-ak knjiga godišnje (nekome malo, nekome puno, ali je tako kako je), da duuuugo ali dugo nisam čitala bolju knjigu od 'Babića'. Hrvoje je genijalan pisac, i da, pročitala sam sve njegove stare knjige, ali u što je on 'izrastao' nakon devet godina pauze… woooow'', napisala je te nastavila: ''Preokreti su tako vješto servirani da čak ni ja koja poznajem dramaturgiju nisam osjetila njihov nagovještaj. Najbolje od svega, to nisu preokreti, nego vješto lomljenje smjera u kutu od 90 stupnjeva. Hrvoje vozi priču superslalomski. Kroz priču obilazimo svijet, ali čvrsto osjećamo svoje korijene... Priča je to o obitelji koja je tvoja, ma kakva bila da bila, jer druge nemamo, o bezuvjetnoj bratskoj ljubavi, vrlo pronicljivo i empatično provlače se i mnoga imigrantska pitanja... Ovo je i ljubavna priča."

Napisavši da će upravo ovo djelo njezini bližnji pronaći ispod božićnog drvca, Gruica je zaključila: "Nisam literarna plačljivica, a plakala sam dvaput ko kišna godina! Hrvoje jednostavno sa životnom zrelošću postaje bolji pisac."

Inače, Ana je trenutačno u braku sa psihijatrom Boranom Uglešićem, a njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

Hrvoje je nedavno dao intervju za IN magazin, što je rekao, pročitajte OVDJE.

